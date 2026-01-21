富喬去年12月EPS僅0.05元、年減66%

▲富喬現金增資發行新股，發行總股數6萬張。（圖╱取自Google maps）

[NOWnews今日新聞] 富喬揭露去年12月自結獲利，單月每股稅後純益0.05元，主要受去年第4季現金增資與12月一次性認列員工認股權薪資費用影響。

富喬去年12月稅後淨利約2400萬元，年減65.7%，EPS降至0.05元，較前年同期0.15元，年減66%。公司指出，去年第4季辦理現金增資發行新股6萬張、每股面額10元，並於去年12月認列現金增資員工認股權相關薪資費用9960萬元。

富喬因搭上高階材料結構性升級趨勢，Low CTE玻纖產品自2025年第4季起開始少量出貨，並持續擴大客戶端認證進度，預期2026年出貨規模將逐季放大。法人也看好，隨著高階產品比重拉升，富喬今年Low DK、Low CTE等先進材料產能占比可望上看六成。

為了放大成長動能，富喬近來也加速拉高產線效率。玻纖布稼動率已由過去約70%推升至滿載，玻纖紗稼動率也提高到80%，在高階玻纖材料需求升溫下，營運動能轉強的態勢更為明顯。

