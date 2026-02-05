富國島丟包台客 年代旅遊不起訴

民國113年台灣旅客在越南富國島遭丟包案，北檢認屬民事糾葛，年代旅遊負責人林大鈞不起訴。（本報資料照片）

民國113年農曆春節期間，年代旅遊（美加國際旅行社）因欠款，造成292名台灣旅客在越南富國島慘被丟包，事後品保協會、越南旅行社WinnER負責人唐凱、包團旅客張姍姍提告年代負責人林大鈞涉嫌詐欺。台北地檢署偵查後認為，林確實已付292名旅客大部分款項、未逾與唐凱約定付款期限，沒有詐欺意圖；林另與張女和解獲撤告，林罪嫌不足，5日處分不起訴。

林大鈞遭品保協會告發涉嫌人口販運部分，因不得再議，已獲不起訴確定，僅唐凱提告部分可聲請再議。

前年2月農曆春節期間，年代旅遊因拖欠越南地接WinnER國際旅行社款項，292名台灣旅客在富國島被丟包。旅客遭要求自付720美元後才能繼續行程，引發熱議，觀光署對年代旅遊處分停業3個月。

事後品保協會認為，林大鈞明知財務問題仍招攬292名旅客赴富國島旅遊，收受約1500萬元團費，卻將旅客丟包，另越南旅行社WinnER負責人唐凱指控林積欠500萬元未付；另20人包團旅客張姍姍控稱付款81萬多元給年代旅遊，林卻未向航空公司訂機位未出團，分別向北檢告發、告訴林涉嫌詐欺得利、人口販運等罪。

檢方認為，林大鈞是以春節富國島包機業務利潤彌補公司財務虧損，收到旅客預付款後，陸續支付包機費1957萬元、飯店費551萬元、地接229萬元、行前費用43萬元，共付2781萬元，尚剩687萬元未付，認定林沒有詐欺意圖，僅屬民事糾葛，不構成刑事犯罪。

唐凱提告部分，檢方認為林在出發前，曾與唐簽約約定113年2月26日付清515萬元，但時值春節期間，當地旅行社不接，唐只好先墊付，林沒有詐欺意圖；張姍姍則因與林和解撤告，檢方昨將林不起訴處分。