富國島丟包案挨告詐欺 年代旅遊負責人獲不起訴

（中央社記者林長順台北5日電）年代旅遊（美加國際旅行社公司）於113年春節富國島行程發生丟包旅客案，負責人林大鈞挨告詐欺、人口販運等罪。台北地檢署今天偵查終結，以罪嫌不足將林大鈞不起訴處分。

年代旅遊（美加國際旅行社）辦理民國113年赴越南富國島旅行團，疑因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響數百名旅客。台北地檢署主動分案偵辦，張姓旅客、地接旅行社也分別提告。

林大鈞在偵查時表示，他於110年間購入美加公司擔任負責人，110年至111年間正值新冠肺炎疫情，美加公司約虧損新台幣200多萬元，112年起，美加公司業續逐漸好轉，但仍呈現小幅虧損狀態，美加公司於112年7、8月間，開始洽談113年2月的春節包機。

林大鈞說，當初為了讓美加公司轉虧為盈，才積極經營春節包機業務，也陸續支付相關款項，倘若他要詐欺旅客，不需要支付機票費用、團費，也不需要與WInnBR國際旅行社協調支付費用相關條件。

北檢調查後，認為本案實際上是因為美加公司本身經營不善，並於旅行團行程期間，與WInnER國際旅行社間發生突發狀況而導致的結果，難以認定林大鈞有詐欺取財、詐欺得利、違反人口販運防制法的主觀犯意。另外，張姓旅客已撤回告訴，以罪嫌不足不起訴處分。（編輯：林恕暉）1150205