富國島丟包案查明真象 起因竟是旅客反應菜色不好

2024年春節期間，美加國際旅行社（年代旅遊）遭控把近300旅客丟包富國島，負責人林大鈞涉犯詐欺、人口販運等罪，但台北地檢署調查後發現，全案起因於林大鈞因為幫旅客反應菜色不好，讓當地接待的WinnER旅行社員工怕欠款，要求旅客必須先刷卡才能繼續旅程，才引發一連串糾紛，檢察官最後認為林大鈞罪嫌不足，處分不起訴。

美加國際旅行社於2024年2月9日及10日推出富國島5天4夜行程，292名旅客支付費用總額約1500萬元。美加公司委託WInnER旅行社負責越南地接服務，然而WInnER旅行社聲稱未收到美加公司支付的全額款項，要求旅客額外支付720美元以完成行程，引發旅客不滿。

最終僅80名旅客刷卡，其餘旅客被迫滯留，消息傳回國內後引發眾怒。觀光署與品保協會介入協助完成行程，但年代旅遊的詐騙疑雲引發廣泛討論，甚至影響後續其他行程。一團預定20人的員工旅遊團因未訂購機位而取消。部分旅客為完成旅程被迫支付款項。

事後，WInnER旅行社唐姓人員表示，美加公司僅支付70萬元預付款，尚有500萬元未支付，且多次以「即將匯款」等理由拖延付款，造成WInnER旅行社損失約440萬元。另一方面，張姓女團主也控訴美加公司支付近60萬元團費後，卻無法確認機位，也未獲退回全額款項，因而提出詐欺告訴。

林大鈞在偵訊中否認詐欺指控，表示當他接手美加公司時即面臨負債情況，加上疫情影響導致虧損。他指出，此次越南出團已支付包機、飯店、地接等費用共計2781萬餘元，僅687萬餘元未支付，其中包含給地接旅行社的款項。此外，他強調因案件爆發後公司帳戶遭凍結，才導致無法如期支付款項；與張姓女團主的糾紛亦已達成和解。

檢察官調閱相關資料後發現，美加公司與WInnER旅行社原定於1月底前支付全額款項，但後續協議延至2月26日。由於旅客反映餐食問題，WInnER旅行社擔憂美加公司可能刻意苛扣團費，因此要求先付款未果後，才通知旅客需額外支付720美元以繼續行程。而美加公司並未表達拒絕付款意願。

檢察官調查後認為林大鈞並無詐欺或違反人口販運防制法等犯意，因此處分不起訴；至於張姓女團主部分，由於雙方已達成和解並撤回告訴，同樣予以不起訴處分。

