富國島——農曆新年台灣旅客新興熱門度假目的地

【記者張嘉誠／綜合報導】

為什麼越來越多台灣人選擇前往越南富國島過年？

當台灣進入冬季，氣溫時常降至 15°C 以下，不少民眾開始在農曆新年期間規劃「出國避寒」行程，前往氣候溫暖、步調悠閒的熱帶島嶼迎接新的一年。近年來，越南的 富國島 快速崛起，成為台灣旅客高度關注的新興度假目的地。

根據越南地方觀光單位統計，2026 年農曆新年前 4 天，富國島共迎來近 34.9 萬人次旅客，其中國際旅客超過 3 萬人，年增率高達 156%。同期國際航班數達 147 班，平均每日近 40 班，創下越南海島旅遊新高。來自東北亞市場的航班持續成長，其中台灣直飛航班每日約 3–4 班，顯示農曆新年旅遊趨勢正逐漸由傳統城市型行程，轉向以熱帶度假為主的新選擇。

廣告 廣告

圖：Sunset Town 充滿活力的夜間娛樂生態系統，一年 365 天施放煙火，熱鬧非凡。（圖/Sun Group提供）

直飛航班＋免簽政策 打造最輕鬆的新年假期

富國島之所以受到台灣旅客青睞，關鍵在於「交通便利、出入境簡單」。目前 台灣虎航 與 星宇航空 提供自桃園與高雄出發的直飛航班，飛行時間約 3 小時，每週 5–7 班來回，並於農曆年節前後加密班次，對家庭旅客與上班族而言相當友善。

此外，富國島享有越南唯一的 30 天免簽政策，旅客無須事前辦理簽證，即可彈性安排行程，大幅降低年節期間出國的準備門檻。相較於農曆年期間人潮擁擠、住宿與機票價格高漲的峇里島或普吉島，富國島以「好去、好住、好放鬆」的特性，成為不少台灣旅客評價極高的新年旅遊替代方案。

抵達島上後，旅客可享受全年穩定的 26–28°C 氣候，搭配陽光、沙灘與相對寧靜的度假氛圍，彷彿過了一個「夏日版農曆新年」。其中 星灘 與 肯灘 以細白沙灘與清澈海水聞名，成為許多亞洲家庭迎接新年、放慢生活步調的首選地點。

白天探索、夜晚狂歡 打造不夜島嶼新體驗

除了自然景觀，富國島近年也因完善的「觀光＋航空＋娛樂」整合發展而備受矚目。由 Sun Group 於南島打造的 Sun Paradise Land，集結多項指標性設施，包括通往香島的世界最長三索纜車，以及話題性十足的 親吻橋，吸引大量旅客拍照打卡。

夜幕降臨後，富國島則展現截然不同的面貌。《Kiss of the Sea》、《Symphony of the Sea》等大型演出結合煙火、水舞、火焰與極限特技，每日固定上演、全年無休，使富國島成為全球少數每日定時施放煙火的海島度假城市。若想感受更熱鬧的夜生活氛圍，Sun Bavaria GastroPub、Sunset Beach Club 與 VUI-Fest Bazaar 等據點，也被不少台灣旅客形容為「熱帶版西門町」。

新航空即將啟航 台灣直飛選擇再升級

富國島的旅遊熱潮仍持續延燒。隸屬 Sun Group 的新航空品牌 Sun PhuQuoc Airways 預計於 2026 年 3 月底開通台灣直飛航線，結合航空、五星級住宿、娛樂與節慶活動，打造「從空中到地面一次到位」的度假體驗。

從清晨的海邊日出，到傍晚的日落市集，再到夜間煙火與表演，富國島正以更完整、多層次的旅遊樣貌，為台灣旅客提供一種輕鬆、現代且不同以往的農曆新年旅遊選擇。