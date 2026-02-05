富國島292名旅客遭丟包真相大白 業者不起訴考慮反控品保協會

美加國際旅行社（年代旅遊）在前年過年時遭控把近300旅客丟包富國島，不過，台北地檢署調查後大逆轉。（示意圖，翻攝自「年代旅遊－海島第一品牌」臉書）

美加國際旅行社（年代旅遊）在前年過年時遭控把近300旅客丟包富國島，負責人林大鈞涉犯詐欺、人口販運等罪，不過，台北地檢署調查後大逆轉，發現全案起因於林大鈞幫旅客反應菜色不佳，當地接待的WInnER旅行社員工怕欠款，卻要求旅客先刷卡才能繼續旅程，因而引發一連串糾紛，檢察官認定林大鈞罪嫌不足，今做出不起訴處分。

林大鈞委任律師張耀宇說，全案歷經檢方2年細心偵辦，終於查明真相並還當事人清白，案發初始，無論是品保協會或主管機關均未能詳查真相即向媒體散布不實消息，將林大鈞塑造成替罪羊，甚至將年代旅行社強制出會並裁罰，考慮提出民刑事告訴，以正視聽。

美加國際旅行社在2024年2月9日及10日推出富國島5天4夜行程，292名旅客支付費用總額約1500萬元，並委託WInnER旅行社負責越南地接服務，但WInnER旅行社卻聲稱未收到美加公司支付的全額款項，要求旅客額外支付720美元，引發旅客不滿。

最後僅有80名旅客刷卡，其餘旅客被迫滯留當地，消息傳回國內後引發眾怒，觀光署與品保協會協助完成行程，不過，美加旅遊信譽已遭損，甚至影響後續其出團行程，經過檢方調查，真相終於大白。

