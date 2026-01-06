富士山下絕美婚紗照曝光 陳漢典甜蜜告白Lulu：像太陽照亮著我

陳漢典、Lulu拍攝婚紗將於本月25日舉辦婚宴。（天地合娛樂提供）

陳漢典、LULU（黃路梓茵）去年登記結婚，兩人將於1月25日在文華東方舉辦婚宴，為了給親友們驚喜，特別在百忙的跨年工作期時把喜帖一一寄出，更於日前低調到日本河口湖拍攝婚紗照，在富士山美景的「見證」下完成婚紗照拍攝。陳漢典透露：「因為 Lulu 是個性比較『E』人的 Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

陳漢典與Lulu為了拍攝婚紗照，抽空5天到日本河口湖拍攝，不僅遇到天公作美天天看到「富士山爺爺」露臉，因為拍攝出太多奇蹟美照，讓兩人靈機一動，決定把這些照片變成「實用」的婚禮小物，陳漢典笑說：「屆時要給受邀前來的賓客一個小驚喜！」

陳漢典、Lulu抽空到日本河口湖拍攝婚紗。（天地合娛樂提供）

之所以會決定到富山拍攝的原因，是因為兩人不約而同給出了超浪漫、又極具畫面感的答案；陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，自稱是「富士山發燒友」的LULU也透露，9年前第一次到日本自助旅行時，就幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那一次真的覺得自己很幸運。」

陳漢典、Lulu在富士山「見證」下拍攝婚紗。（天地合娛樂提供）

她也坦言其實往後再訪富士山，不一定每次天氣都完美，有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但即便如此，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」而如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。

