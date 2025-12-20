富士山前全裸入鏡！辜莞允泡湯洩超兇曲線

（記者周德瑄／綜合報導）辜莞允赴日本河口湖旅遊，近日在社群平台分享一系列泡湯美照引發網友熱議，畫面中她背部全裸入鏡，與壯麗的富士山景相映，若隱若現的身材吸引破萬人按讚。辜莞允直呼清晨能看見完美逆富士非常感動，這也是她近年淡出演藝圈學習經商後，再次因旅遊生活點滴成為大眾關注的焦點，展現出宅男女神的超高人氣。

圖／辜莞允日本大解放！全裸美背入鏡逆富士美景盡收眼底。（翻攝辜莞允IG）

這次旅行是辜莞允首次造訪河口湖，她特別挑選每一間客房都能正對富士山的溫泉旅館入住。她形容大浴場的視野極其遼闊，能讓人一邊享受泉水一邊將整座名山盡收眼底。不過她也以過來人身份提醒，部分房型因整修後陽台欄杆高度提升，可能稍微遮擋泡湯時的觀景角度。

貼文曝光後，不僅好友李懿留言大讚火辣，大批網友也紛紛留言稱讚景色與人品爆發才能見到的逆富士奇觀。回顧過往，辜莞允在二零一九年曾捲入與閨蜜徐瑋吟的偷拍風波，儘管最終檢方以證據不足裁定不起訴，但事件仍讓她的演藝事業遭受重創。

近年來辜莞允已逐漸將生活重心轉移，鮮少出現在螢光幕前，除了持續經營社群平台與粉絲互動外，也傳出她跟隨交往多年的男友接觸家族事業，積極學習商場實務。即便遠離了昔日的紛紛擾擾，她依然維持著自在的生活節奏，透過旅遊與大眾分享她對未來的規劃與現階段的幸福感。

