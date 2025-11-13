富士山的恩賜！KIRIN三款富士威士忌奪國際金牌、麥卡倫春宴限定版美到想收藏

（圖／台灣麒麟、麥卡倫提供）

台灣麒麟（KIRIN）正式引進三款「富士日本威士忌」經典之作，「富士 單一麥芽日本威士忌」、「富士 單一穀物日本威士忌」與「富士 單一調和日本威士忌」，三款酒皆誕生自富士山腳下、以純淨伏流水與冷冽山氣聞名的富士御殿場蒸溜所，展現日本威士忌工藝的細膩與平衡。

台灣麒麟董事長中川亮表示，富士日本威士忌的登台象徵品牌全新篇章，不僅投入更高端烈酒市場，更展現麒麟深耕日本威士忌版圖的決心。「富士日本威士忌不僅是一款新作品，更象徵我們在釀造領域不斷深化與精進的重要一步，也代表我們對品質與工藝的長期承諾。」

台灣麒麟董事長中川 亮與富士御殿場蒸溜所調酒師竹重 元氣。（圖／台灣麒麟提供）

三款「富士」威士忌各自展現不同釀造精神。「富士 單一穀物日本威士忌」以多座穀物蒸餾器製成，口感圓潤、帶有細緻甜香；「富士 單一調和日本威士忌」融合麥芽與穀物原酒，香氣清雅，入口能感受蜂蜜與梨子塔的層次；「富士 單一麥芽日本威士忌」則透過橡木桶熟成出豐滿果香與輕柔奶香，尾韻綿延而優雅。三款酒風格不同，卻共同呈現富士御殿場蒸溜所一貫的「滑順與乾淨、熟成與飽滿、晨曦般明亮」風味哲學。

在包裝設計上，「富士」系列也展現極致匠心，瓶底立體浮雕重現富士山輪廓，瓶身以和風標籤搭配雪景富士山，視覺與味覺共同傳達「富士山的恩賜」。

「富士日本威士忌」系列的包裝設計同樣延續匠心精神——酒瓶底部以立體浮雕再現富士山輪廓，瓶身和風標籤上印有「富士」漢字與雪景富士山。（圖／台灣麒麟提供）

位於海拔620公尺的富士御殿場蒸溜所終年雲霧環繞，冷涼氣候與半世紀地下濾化而成的富士山伏流水，使其成為日本威士忌的理想誕生地。蒸溜所匠人以「乾淨＆酯香」為核心理念，精準掌控蒸餾、熟成與調和細節，將自然環境視為工藝的一部分，使酒液呈現高度純淨、層次明亮的特色。

富士日本威士忌自推出以來就在國際獎項中屢屢獲獎。「富士 單一穀物日本威士忌」自2020年起連續於英國 International Spirits Challenge（ISC）奪金；「富士 單一麥芽日本威士忌」與「富士 單一調和日本威士忌」從2023年起也接連摘下金牌，奠定富士系列在全球市場的指標地位。

作為蒸溜所匠心傳承者，富士御殿場蒸溜所調酒師竹重元氣持續以嚴謹態度推廣富士威士忌。他表示：「富士御殿場蒸溜所擁有純淨的空氣及良好的環境，孕育出三款優良品質的富士日本威士忌，期待日本威士忌在台灣有卓越的發展。」

位於靜岡縣海拔620公尺的富士御殿場蒸溜所，四季雲霧繚繞、氣候冷涼，水源取自歷經半世紀過濾的富士山伏流水，是孕育「富士日本威士忌」純淨風味與靜謐美學的理想誕生地。（圖／台灣麒麟提供）

另外，麥卡倫今年推出第四款「春宴系列 The First Light」，攜手紐西蘭插畫藝術家 Bonnie Brown，以全球最早迎接新年的城市吉斯本（Gisborne）為靈感，創作出三幅插畫，捕捉從日落至晨曦的情感流轉，將自然與節慶氛圍融入細膩筆觸，象徵希望、重生與迎向未來的勇氣。

麥卡倫釀酒團隊嚴選歐洲紅橡木雪莉桶、美國白橡木雪莉桶與波本桶，精心揉合出明亮、柔潤且富層次的風味，如同南半球夏季的晴朗氣息。酒液呈自然琥珀色，散發莓果果醬、烤棉花糖與紐西蘭特有麥盧卡蜂蜜的甜潤芬芳；入口綻放焦糖、香草冰淇淋與經典紐西蘭甜點「 Pavlova 蛋白甜餅」的輕盈香甜；尾韻則以烘烤橡木與香料交織，勾勒節慶夜晚由熱鬧走向靜謐的節奏，無論純飲、搭配甜點或調製為清爽 Highball，皆能為團聚時刻增添優雅儀式感。

麥卡倫「春宴系列 The First Light」以南半球紐西蘭節慶文化為靈感，頌揚「慶祝」與「新生」，捕捉曙光初綻、萬物甦醒的溫暖與期待。（圖／麥卡倫提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

