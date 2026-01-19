富士山進入「封山季」 中國男偷爬！結果下不來…結局曝光

富士山每年都有「封山季」，卻還是有人會偷爬山。示意圖／PhotoAC

日本富士山因為安全考量，通常在每年9月至隔年6月訂為「封山期」，是禁止爬山的。不過，日前一名20歲中國籍男子不顧規定，偷偷爬富士山，但卻意外受傷，導致他無法自行下山，只能報警求救。救援隊上山去救他，讓很多日本人都很不爽，連市長都說要考慮強制實施「救援收費制」。

富士山會有「封山季」的原因是因為冬季積雪，氣候嚴寒，低溫、強風、暴雪等條件使登山極度危險，易引發失溫和雪崩。再加上山小屋關閉，救援資源有限，強行登山有生命危險。儘管有明確規定，仍有遊客無視封山規定強行登山。

綜合日本媒體報導，昨天（18日）一名自稱中國籍的20歲男子，偷偷爬富士山，但他不幸的在下山時滑倒，無法行走，只能打電話報警，說自己的右腳踝受傷，已經不能走路了。報導指出，這名男子昨天清晨一個人偷偷爬富士山，警方接獲報案後，和消防局的山區救援隊派員出動，在昨天晚上8點30分順利找到男子。但是，男子右腳確實傷勢嚴重、無法單獨行走，所以救援隊將在抵達後將他送到五合目。

富士宮市長先前曾對此類事情表達過憤怒，他曾說：「我想請求嚴格執行冬季攀登富士山的處罰規定。」他還說：「救援隊員也在冒著生命危險。他們低估了富士山的危險！」

雖然富士山所有登山步道在封山季時都不能進入，但還是有像這名中國男子一樣無視法規和危險的登山客。去年年底就發生了兩起偷爬富士山的案件，其中一人還因此而死亡。

靜岡縣警察廳地方事務課於1月5日發布公告，「非開放季節攀登富士山極其危險，根據《道路法》第46條規定，從五合目到山頂的登山步道已關閉，違者可處以最高6個月監禁或最高日幣30萬元罰款（約新台幣6萬元）。



