富士康印度擴張踢鐵板！遭控違建、欠稅 村民下「7日通牒」揚言圍廠

鴻海精密工業（Hon Hai Precision Industry）旗下子公司富士康（Foxconn），2日與印度卡納塔克邦（Karnataka）班加羅爾農村地區的地方政府爆發嚴重糾紛。當地村委會（Gram Panchayat）指控該科技巨頭涉及拖欠稅款、違反建築法規，並指責其未履行提供當地居民就業機會的承諾。

遭控違規建設！工廠已營運 紀錄卻是「空地」

根據印媒《Business Today》報導，爭議的核心位於多達加拉哈利（Doddagollahalli）和阿魯瓦納哈利（Aruvanahalli）兩個村莊，涉及總建築面積約53.3萬平方公尺的廠區設施。

當地村委會已向富士康發出正式通知，強烈要求該公司提供已批准的建築規劃圖、施工許可證、竣工證明與入住證明（Occupancy Certificates），以及測量劃分的詳細建築面積資訊。

村委會官員指出一項嚴重違規，儘管現場的大規模建設工程已經完成，且據報工廠已開始投入運營，但在官方的土地記錄中，這些地塊至今仍被列為「空地」。當局指稱此事嚴重違反了法定義務，並已發出最後通牒，要求富士康在7天內予以配合，否則將依據《卡納塔克邦鄉村自治和村委會法》（Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj Act）提起法律訴訟。

稅務爭議與差別待遇

除了建築合規問題，稅務也是雙方衝突的焦點，村委會嚴厲指責富士康未繳納應付的地方稅款。官員表示，該地區的其他主要大型機構，包括班加羅爾國際機場及周邊多個工業單位，均定期向地方政府履行納稅義務，唯獨富士康遭到點名未盡義務，這加劇了地方政府的不滿。

在地「就業承諾」跳票引發民怨

除了行政與稅務糾紛，當地社區對富士康的不滿情緒也達到最高點，當地的民選代表和居民聲稱，雙方曾多次溝通並舉行會面，但富士康方面態度消極，既未提供所需合規文件，也未兌現保障當地青年就業的承諾。

村民代表憤怒地說，公司最初曾邀請當地居民參加面試，營造了就業希望，但最終卻從該地區以外招募大量工人，此舉被視為對當地社區的背叛。

村民揚言發動大規模抗議

面對目前的僵局，當地局勢正迅速升溫，居民團體已發出威脅，若富士康無法在本週內回應，並滿足他們提出的在地就業要求，將於本週稍晚發起大規模的抗議活動，以此向公司及政府施壓。截至目前，富士康尚未對村委會的指控與法律威脅做出正式回應。



