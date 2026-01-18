富士搖滾、SUMMER SONIC熱潮再起！日本兩大音樂祭宣布2026年舉辦日程

隨著2026年到來，日本兩大具代表性的戶外音樂祭先後公開年度舉辦資訊。FUJI ROCK FESTIVAL '26（富士搖滾音樂祭）事務局於新年之際正式宣告，2026年的活動將於7月24日至26日，一連3天在新潟縣苗場スキー場盛大舉行。此消息伴隨新年賀詞一同發布，引發廣大樂迷關注與討論，期待在苗場的山林間再次展開音樂冒險。

為迎接2026年的活動，主辦單位也安排了一系列回顧與展覽活動。富士電視台NEXT於2026年1月1日播出長達15小時的特別節目《FUJI ROCK FESTIVAL '25 COMPLETE BROADCAST》，帶領觀眾重溫去年夏天的精彩瞬間。此外，為慶祝官方商店「GAN-BAN」成立25週年，特別展覽「GAN-BAN 25th Anniversary Special Exhibition 〜TIME CAPSULE 2025 : A FUJI ROCK Odyssey〜」澀谷PARCO 4樓的PARCO MUSEUM TOKYO展出剛結束，當時呈現富士搖滾多年來的歷史足跡。

FUJI ROCK FESTIVAL（富士搖滾音樂祭）宣布，將於7月24日至26日盛大舉行。（FUJI ROCK FESTIVAL提供）

另一方面，迎來25週年里程碑的都市型音樂祭「SUMMER SONIC 2026」也宣布將擴大規模，於2026年8月14日至16日舉辦為期3天的紀念盛典。場地維持在樂迷熟悉的東京場（ZOZO海洋球場及幕張展覽館）與大阪場（萬博紀念公園）。SUMMER SONIC自2000年創辦以來，秉持著「在日本就能體驗世界水準音樂祭」的宗旨，發展成為日本首個東京、大阪兩地同步舉辦的大型音樂節。

主辦單位Creativeman代表清水直樹感性表示，從1990年創立公司到2000年啟動SUMMER SONIC，24年間已累積約470萬人次參與。為了回饋樂迷支持，2026年的25週年將挑戰史上最大規模，預計吸引33萬人次。清水直樹強調，希望在2026年與大家共同創造另一個「難忘的夏天」，並承諾將帶來一生必看一次的精彩演出。

目前FUJI ROCK FESTIVAL '26的詳細情報可透過官方網站及社群平台查詢；而SUMMER SONIC 2026的首波表演陣容則預計於2026年2月正式揭曉，在全球樂壇與樂迷的高度關注下，這兩場指標性音樂盛會勢必將成為2026年夏季的藝文焦點。

