富壽投資本質創投近7.5億 估10年報酬率逾200%

富邦金控核心子公司富邦人壽今（31）日公告，將以7.486億元投資私募股權基金「本質創業投資有限合夥」，占本質創投基金規模37.4311億元比率約20%，以參與台灣及東南亞數位轉型成長機會。

本質創投為「之初創業投資管理顧問股份有限公司」募集的第四檔基金，之初創投管理公司的董事長為台灣大哥大總經理林之晨，台灣大亦投資之初公司，因而與富邦人壽之間屬於「關係人」。富邦金控資深副總樓瑾文、富邦人壽另類暨專案投資部協理簡薏珊，今日傍晚赴證交所說明此一關係人交易。

富壽投資本質，總報酬率上看 300%

簡薏珊答覆媒體詢問時指出，富壽預估此案獲利將是投入本金（7.486億元）的2倍以上，大約會到3倍，大概持有本質創投8到10年後出場，「預計達到2倍以上的報酬，可能會在第10年左右。」

簡薏珊表示，富壽已投資之初創投管理公司先前募集的3檔創投基金，本誠、本慧...等等，合計動撥金額大約2億美元。用現金流、最近估值以及2025年6月30日最新財報計算，之初公司募集的創投基金，只要持有4年以上，就可以獲得正報酬。

其中，2014年投資的創投基金，目前的估值報酬率是投入本金的2.5倍、2018年的創投基金是1.1倍、2022年的基金是0.8倍；整體處分的話，2014年的創投基金，「我們已經拿回了1.8倍的現金」，2018年的因時間還短，只拿回0.4倍的現金，但報酬率評價已達1.1倍。

富壽另類投資，同時看2指標

簡薏珊表示，富壽對於創投基金的預期報酬率，「我們希望至少要2倍以上」，評估時會看歷史績效，以及同期績效有無高於市場平均，「有高於的話我們才會進行投資」。所以，富壽會同時看兩個部分，預期獲利要投入本金的2倍以上，而且，該創投管理公司的績效表現要高於同業平均。

投資年限方面，簡薏珊指出，簽署創投基金投資條款時，合約通常限定10年，但經全體投資人同意可以展延，最多3次。從富壽的角度，「我們並不會對年限有刻意的要求」。譬如，2021年市場好時，可能達到獲利目標就出場，如果市況較差，可能再等上兩年，不鼓勵創投基金經理人因年限考量而提早出場。

本質瞄準4商機：AI、物聯、區鏈、數經

富邦金控資深副總樓瑾文談到，富壽對本質創投承諾的投資金額為基金規模的20%、為7.486億元，採一次承諾、分次繳款。本質創投的基金管理機構為之初創投管理公司，之初創投通知富壽，今日完成最終輪募資，基金規模約37.4311億元。

樓瑾文說，富壽期盼響應政府5加2產業創新計畫，及六大核心戰略產業推動方案，扶植潛力新創事業，並參與台灣及東南亞數位轉型與成長機會。本質創投為創投基金，將由之初創投負責管理投資事宜，並以人工智慧、物聯網、區塊鏈，以及布局東南亞數位經濟的未上市新創為主要投資標的。

本質創投為之初創投募集的第四檔基金，將結合之初加速器生態系，投資具發展潛力的新創事業。富壽期許透過投資本質創投支援新創團隊發展，協助推動台灣經濟轉型及創造就業機會，亦渴望參與台灣及東南亞數位轉型成長，取得長期獲利機會。

