富壽高雄凹子底開發案19日上樑祈福 陳其邁蔡明忠出席見證工程里程碑

高雄市市長陳其邁、富邦集團董事長蔡明忠於19日，主持富邦人壽高雄凹子底開發案上樑典禮。（圖／富邦人壽提供）

富邦金（2881）子公司富邦人壽高雄凹子底開發案於今天（19日）舉行上樑典禮，該案2022年開工動土，預計2026年竣工，採雙塔式地標建築、高達240公尺的智慧辦公大樓，裙樓頂層達1170坪「SKY OASIS」空中綠廊，結合城市景觀、休憩空間與社交機能，形塑出猶如城市空中綠洲的共享場域。

富邦集團董事長蔡明忠、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽總經理陳世岳，聯同高雄市市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成等出席。此開發案結合日本三菱地所設計、李祖原聯合建築師事務所之設計團隊，規劃興建一座地下6層、地上48層。

廣告 廣告

富邦人壽董事長林福星表示，本案為高雄市推動產業多元發展、厚植區域經濟能量及促進城市轉型升級的指標性公有土地開發計畫，攜手市府透過公私協力帶動城市觀光、商業與產業聚落成長。

富邦人壽總經理陳世岳表示，本案基地位於北高雄凹子底底站、輕軌捷運愛河之心站等重要交通樞紐，緊鄰凹子底森林公園等多處生態景點，未來完工後總樓地板面積將達15萬坪，涵蓋大型購物商場、休閒健身中心、海洋水族館、國際會議中心暨會展飯店、頂級商辦與物流中心，成為集觀光、休閒、育樂與商務於一體的城市前瞻新地標，全面提升北高雄生活機能。

引進漢神百貨集團在高達8萬坪的商場和停車場營運空間，打造具國際競爭力的旗艦型百貨據點，並由柏文健康事業規劃7千坪大型運動主題休閒專區，集結滑冰場、保齡球館 、鐳射遊戰體驗場、兒童體適能俱樂部、健身房、室內籃球場等多元設施；並結合南仁湖團隊，擘劃一座城市型海洋館，將海洋教育與沉浸式娛樂體驗融入城市生活，成為北高雄嶄新的親子觀光亮點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養

蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥

蘆洲雙屍爸白天賣蔥油餅「晚上當宮廟乩身」助信徒 回家慘死逆子刀下