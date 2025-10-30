富威電力攜手智電系統參展能源週 展示全方位綠色能源解決方案
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展昨（29）日在台北南港展覽館登場，超過400家企業、近1600個攤位，聚焦淨零減碳與能源轉型，是全台最具指標性綠能與淨零專業展覽。國內綠電交易及儲能品牌富威電力（6994）今年首次攜手子公司智電系統參展，這也是富威電力在今年5月併購智電系統，轉型為全球智慧AI能源整合平台後首度同台參展，展示雙方深度節能、智慧監控技術及能源管理系統的全方位綠色能源解決方案成果。
富威電力今年除了攜手智電系統共同參展，也結合中華民國能源技術服務商業同業公會（ESCO公會）聯展，匯集ESCO會員廠商，力菱機電、玖鼎電力資訊、東元電機、康普艾節能科技、達昇能源、漢鐘精機等公司共同參展。
智電系統2019年成立，深耕電力能源領域，結合電機、資訊、通訊、AI技術的電機軟硬體系統整合商，提供電力能源監控、設備異常診斷技術、人工智慧技術、能源管理系統研發等各式解決方案。主要產品包括，電網級儲能及光儲系統EMS、PV案場智監控維運、用電大戶表後儲能EMS、充電站運營管理系統等，以高穩靠品質及豐富案場經驗，自主研發貼近在地的一站式服務，在台灣能源管理市場中占有過半的市場。
中華民國能源技術服務商業同業公會（ESCO公會）2008年成立，配合政府節能減碳政策，帶領會員協助企業與各類場域落實深度節能，ESCO公司透過能源診斷，提供客製化且符合成本效益的方案，幫助企業提高能源使用效率、減少溫室氣體排放，達到省電、減碳的雙重效果。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
台灣大哥大榮獲《網路溫度計》ESG永續發展領域獎 以AI科技推動綠能、防詐與藍碳永續藍圖
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
鼓鼓、蕭秉治穿制服變身帥學長 合體avantgardey嗨跳〈射手〉
【緯來新聞網】日本舞蹈天團「avantgardey Asia Tour 2025」台北站第三站30日緯來新聞網 ・ 2 小時前
英國街坊老教練 "羽"時光同行數十載
有句話說，興趣可以陪伴我們一生，英國一名88歲阿公，就是很好的例子。他從小熱愛羽球，擔任羽球教練職涯已經65年，訓練過數千名年輕球員，在家鄉，當地人甚至以他的名字替體育館命名。而如今，儘管年逾八旬...大愛電視 ・ 3 小時前
11月電子期漲 金融期跌
（中央社台北31日電）台北股市今天下跌54.18點，收28233.35點。11月電子期收1712.4點，上漲4.45點，正價差14.54點；11月金融期收2207.6點，下跌11.2點，正價差8.24點。中央社 ・ 1 小時前
製墨工藝保存者陳嘉德辭世 文化部頒贈旌揚狀
（中央社記者趙靜瑜台北31日電）新北市傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德於10月3日辭世，享壽84歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由陳嘉德兒子陳俊天代表受贈。中央社 ・ 1 小時前
駕駛不慎擦撞消防設備 嚇！ 停車變洗「泡泡浴」
停車場的車，怎麼都洗洗了泡泡浴呢，這是昨(30)日晚間6點多，一名駕駛把車停到台北市松山區的民有停車場，疑似沒有抓好距離，撞壞消防設備，導致大量的水跟泡沫湧出，至少20輛車子遭到波及。對此停管處表示，...華視 ・ 2 小時前
台東明年起補助帶狀皰疹疫苗 長者可省近萬元
俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹疫苗每劑市價高達8000至9500元，讓許多長者與慢性病患望之卻步。台東縣政府今（31）日宣布，自明（2026）年起啟動帶狀皰疹疫苗補助方案，鎖定弱勢族群與高風險長者，盼降低感染風險，也減輕民眾荷包壓力。中時新聞網 ・ 4 小時前
買半隻鹹水雞"少腿.胸"店家退錢 消費者隔天還錢成羅生門
南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導台南一間專賣熟食雞鴨鵝滷味店，發生一起消費糾紛，業者發文說，有一名阿桑在重陽節的時候買了半隻鹹水雞，幾個小時候回到店裏吵，說雞腿和雞胸都少了兩塊，業者認為不可能，當下把錢退還給她，叫她以後不要再來買了，沒想到隔天阿桑又把錢拿回來還給店家。民視 ・ 1 小時前
新莊婦「走斑馬線也遭殃」 大卡車未停讓輾斷右腿血肉模糊
新北市新莊區昨（30日）上午發生一起嚴重車禍，一輛預拌混凝土車行經中正路與龍安路口右轉時，僅稍微停下而未完全停讓行人，結果撞倒正在斑馬線上過馬路的66歲滕姓婦人，左前輪當場輾斷她的右腿。鏡報 ・ 2 小時前
王耀慶主持疑似暗諷女星遭罵沒禮貌 怒發長文回嗆酸民「以後不做了」
王耀慶主持疑似暗諷女星遭罵沒禮貌 怒發長文回嗆酸民「以後不做了」娛樂星聞 ・ 14 小時前
因應北美車用客戶需求 友達砸16.6億元墨西哥擴產
因應北美車用客戶需求，友達董事會決議投資16.64億元於墨西哥擴建新廠，友達（2409）董事長彭双浪表示，新產能預計2027年加入量產，彭双浪並樂觀看待明年營運，但仍需關注最終消費端需求是否受關稅轉嫁影響。彭双浪指出，今年下半年旺季不旺，第三季因匯率以及報價不利因素使財報由盈轉虧，若還原匯率因素，則自由時報 ・ 20 小時前
旅展殺很大 下單抽iPhone17 歐洲、關島最高第2人減1萬 看不到極光退1萬
ITF旅展殺很大，下單抽iPhone17！歐洲、關島最高第2人減1萬，看不到極光退1萬！七逗旅遊網 ・ 1 天前
MSC地中海郵輪首度登場ITF旅展 早鳥限時優惠、限量驚喜好禮等你拿
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日登場，今年MSC地中海郵輪將以嶄新規模亮相參展。除了帶來MSC榮耀號2026年春季「高雄、基隆雙母港啟航」航程好消息外，現場還有互動活動與限時優惠與獨家下訂好禮，誠邀旅遊愛好者共賞地中海風格的海上榮耀之旅。七逗旅遊網 ・ 1 天前
貝森特：鮑爾說法有問題 希望12月確定新主席人選
美國財長貝森特（Scott Bessent）30日接受採訪，對於聯準會決定降息1碼深表肯定，但也指出聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「12月再次降息並非絕對」的說詞有問題，也坦言要在12月開始第二輪的聯準會主席面試，找到取代鮑爾的人。中時財經即時 ・ 17 小時前
公然調情? 粿粿幫打歌 王子留言"加1顆糖粿"遭翻曖昧足跡
生活中心／綜合報導藝人范姜彥豐指控妻子粿粿，跟王子邱勝翊發生婚外情，導致兩人3年婚姻破裂，不少網友陸續翻出粿粿跟王子昔日的親密互動，年初王子跟弟弟的新歌，歌詞暗示性十足，粿粿幫忙宣傳，還獲得王子留言「加一顆糖粿」，被外界認為是在公然調情。還有一群好友合照，王子手拿綠帽，站在范姜彥豐夫妻後，更顯諷刺！民視 ・ 6 小時前
川習會落幕 總統府、卓揆晚間發聲
美國總統川普與大陸國家主席習近平30日上午在韓國釜山舉行川習會，雙方互動牽動美中台關係。對此，行政院長卓榮泰表示，「我們努力也請國人一起，把台灣顧好守好，世界就會更珍惜台灣的重要，大家努力」。中時新聞網 ・ 17 小時前
歐洲央行利率連三凍
歐洲央行（ECB）30日一如市場預期，維持基準利率不變，連續三次例會按兵不動，反映歐元區通膨接近目標和經濟成長穩健，歐洲央行短期內沒有降息壓力。中時財經即時 ・ 18 小時前
毛孩闖國道釀禍！兩車追撞狗死1人傷 驗晶片追飼主究責
國道1號嘉義水上路段，29日深夜發生一起重大車禍，造成一隻毛小孩命喪輪下，而這起車禍發生原因，也疑似因為毛小孩誤闖國道引起，目前已由工務段將被輾斃的犬隻送掃晶片，以追查飼主身分。中天新聞網 ・ 5 小時前
禁運禁宰名店衝擊大！ 御園坊停賣豬肉水餃
為了防堵非洲豬瘟疫情，中央下令溫體豬禁運禁宰，這也導致不少名店被迫休息停賣。 #御園坊#豬肉水餃#溫體豬禁運禁宰東森新聞影音 ・ 4 小時前
川習會未激勵 陸股殺尾盤收黑
（中央社台北30日電）川習會今天登場，會後釋出美中經貿團隊達成解決問題的共識。不過，中國A股未受消息激勵，三大指數皆下跌作收，上證綜合指數失守4000點大關。中央社 ・ 23 小時前
北斗鎮中寮社區「韌性有感」 獲績優韌性社區評鑑全國優等獎
114年度「韌性社區維運評鑑」由全國各縣市推薦已獲得韌性社區標章的社區參加，全國共計65處社區投入評鑑。彰化縣消防局預先辦理初選，由北斗鎮中寮社區脫穎而出，代表本縣角逐全國最高榮譽。經過第一階段書面審查與第二階段實地訪視後，中寮社區榮獲全國「優等獎」的殊榮，獎補助金15萬元！今年9月4日，內政部消防署馮俊益副署長率領評核委員及三位專家學者蒞臨本縣，進行「績優韌性社區」實地訪視與指導。此次訪視由北斗鎮顏鎮長、彰化縣消防局施順仁局長及中寮社區侯理事長全程陪同，帶領評鑑團隊深入社區，實地走訪歷史災點、企業合作防災軌跡及防救災倉儲設施，並由中寮社區進行成果簡報與委員答詢，充分展現社區完善健全的防災網絡架構與執行力。透過此次評鑑，不僅使中央主管機關更深入了解地方推動防災工作的現況，也有效提升社區居民的防災意識與向心力，展現中寮社區在防災韌性建設上的卓越成果與持續努力。 本縣竹塘鄉竹塘社區及員林市湖水社區，雖未晉級至第2階段實地訪視，但因展現出高度動員能力與紮實的災害應變實力，獲中央肯定，評選為「一般韌性社區」，並各獲補助經費10萬元，以支持後續防災能量之強化與推動。另和美鎮南佃社區於113年度已台灣好新聞 ・ 15 小時前