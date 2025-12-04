「富婆專業戶」女星悄然離世！死訊藏5年 曾被男友騙錢

出生在瀋陽的女星董立範因外型福態、演技豪邁，被稱作富婆專業戶，曾演出張藝謀執導的電影《活著》、黃渤主演的《瘋狂的賽車》等作品，近日網上傳出她已過世，昨(3日)有網友到瀋陽某墓園求證，工作人員證實董立範確實已經葬在該墓園，且端看其墓碑可知她是2020年離世，享年56歲。

據大陸媒體報導，董立範演出的電影《夢想森林》於2023年上映，海報中她的名字近日被發現「已畫框」，也就是所謂的「示亡號」、「示歿號」，暗示已經過世，《極目新聞》探訪傳聞她長眠的瀋陽某墓園，確認此事，其他消息尊重亡者和家屬，不方便透露。

董立範1964年3月5日出生，國中畢業後，一度到工廠當工人正鈐，不時苦練喜歡的聲樂，某次在業餘表演中被工作人員發現，受邀進瀋陽歌舞團和遼寧芭蕾舞團，她因外型福態，形象鮮明，與打咖演員趙本山合作也毫不畏懼，過去在《現世活寶》飾演精明、潑辣的婦人，給觀眾留下深刻印象。

傳聞董立範過世主因是生病，但她的家人都很低調，不願出面說明，她生前對感情事也很少提及，只透露有次被前男友騙走5萬人民幣（約22萬台幣），人財兩失後就對感情死心，不願再談戀愛，也對成立家庭沒興趣，寧願過單身生活比較逍遙，因此終生未婚。

