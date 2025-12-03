「富婆專業戶」女星爆離世！死訊藏5年關鍵原因曝⋯昔遭男友詐騙

娛樂中心／綜合報導

女星董立範傳5年前離世。（圖／翻攝自微博）

中國女星董立範於1990年踏入演藝圈，曾演出張藝謀執導的電影《活著》，並在電視劇《歡喜密探》中有亮眼表現，長期以「富婆專業戶」形象受到觀眾喜愛。不料，近日網路流傳董立範已在5年前過世，享年56歲，消息一出令外界震驚。

近日網路流傳董立範於2020年12月8日離世，根據陸媒報導，她的電影遺作《夢想森林》於2023年上映時，片尾演職人員表特地用白色框標註她的名字，但當時未引起太多關注。據悉過世原因與疾病有關，由於家屬行事低調，喪禮未公開，因此死訊直到近日才被公開。

董立範過去在節目中也曾透露個人感情經歷，曾遭前男友騙走5萬元人民幣（約台幣25萬），此後便封閉心扉，孤身一人直至離世。

