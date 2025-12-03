「富婆專業戶」爆離世！死訊藏5年 消息曝光衝熱搜

「富婆專業戶」董立範傳出過世的消息。（圖／翻攝自微博）





中國大陸女星董立範在1990年踏入演藝圈，曾演過張藝謀執導的電影《活著》，而後憑藉喜劇《瘋狂的賽車》廣為人知，甚至有「富婆專業戶」的稱號。未料，近日卻傳出她過世的消息，讓許多影迷震驚不已。

有網友曬出董立範的墓碑照片，顯示她在2020年12月8日離世，享年56歲，家屬低調並未舉行公開喪禮，才讓死訊藏了將近5年的時間，她的電影遺作《夢想森林》在2023年上映時，最後演職人員表中，董立範的名字還被畫上白框，只是當時並未有太多人關注。

據悉，董立範過世原因與疾病相關，目前長眠在中國大陸瀋陽的墓園，消息曝光後瞬間衝上熱搜，不少人感嘆「好可惜，才五十多」、「她演技真的可以，很多電影需要這樣的角色」、「逝者安息」、「太意外了」、「搧巴掌這個印象太深刻了」、「聽名字很陌生，看到人很熟悉」。



