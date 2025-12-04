「富婆專業戶」董立範逝世！墓碑上驚見「死訊藏5年」

以「富婆專業戶」形象深植人心的中國大陸女星董立範，曾參演張藝謀執導的電影《活著》，近日網路上傳出她已過世的消息。有網友3日前往瀋陽某墓園求證，工作人員證實董立範確實長眠於該處。

董立範以「富婆專業戶」形象深植人心。（圖／翻攝微博）

據大陸媒體報導，董立範主演的電影《夢想森林》於2023年上映時，片尾演職人員表中她的名字被發現「已畫框」，也就是所謂「示歿號」，暗示已經過世，但當時並未引起討論。

董立範以「富婆專業戶」的形象活躍於演藝圈。（圖／翻攝微博）

而《極目新聞》探訪瀋陽某墓園，確認此事，墓碑顯示她於2020年12月8日離世，享年56歲，死訊藏長達5年。她的家屬都低調，喪禮未公開，不願出面說明。

董立範死訊已藏長達5年。（圖／翻攝微博）

董立範1964年3月5日出生，雖只有國中學歷，畢業後一度到工廠當工人，但因為熱愛藝術，所以邊打工邊學習，靠著一副好歌喉受邀進入瀋陽歌舞團和遼寧芭蕾舞團。

董立範過去在《現世活寶》中飾演潑辣又精明的鄉下婦女，給觀眾留下深刻印象，後來時常以「富婆專業戶」的形象活躍於演藝圈，演出過張藝謀執導的電影《幸福時光》；寧浩執導黃渤主演的喜劇類電影《瘋狂的賽車》，並憑藉該片被觀眾所熟知。

