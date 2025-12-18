富宇建設捐贈高頂救護車 南投縣緊急救護添新力

富宇建設捐贈高頂救護車，縣長許淑華代表受贈。(記者蔡榮宗攝)

富宇建設捐贈縣政府消防局價值約四百萬元高頂救護車一輛，以實際行動支持緊急救護，縣長許淑華代表接受並回贈感謝狀，感謝企業界對南投的支持。

捐贈儀式於(十八)日上午在縣長室舉 行。富宇慈善基金會執行長張宇承率富宇建設副理賈珮甄、企劃洪秋嫆等人出席，許縣長代表受贈，並表達縣府最誠摯的謝意。

許縣長表示，南投縣幅員遼闊，緊急救護任務艱鉅，車輛及器材耗損率高於他縣。這次富宇建設捐贈的高頂救護車，完全符合需求，寬敞空間及先進配備將讓救護人員操作更安全便利，尤其分配至救護量能高的南投分隊使用，能有效提升應變效能。她強調，縣府將善加運用這輛救護車，並將持續強化消防同仁專業訓練，全面守護縣民生命安全。

消防局長陳興傑感謝富宇建設善舉，指出這輛高頂救護車內部配備先進器材，包括到院前心臟監測及抑制處理設備，可在運送過程中即時傳輸病人資訊至醫院，讓醫療團隊提前準備。特別對南投縣高齡人口較多的特性，這項配備將大幅提升心血管疾病等急症的救治效率。

他進一步提醒民眾，隨著天氣轉冷，心血管疾病及一氧化碳中毒案件易增，呼籲長者注意保暖及通風，避免誘發意外。

高頂救護車的寬敞空間不僅保障第一線消防救護人員安全，更能為傷病患爭取寶貴黃金搶救時間。富宇建設捐贈救護車，為南投縣緊急醫救護，增添力量。縣府承諾將這輛「生命的載具」投入最需要的勤務，發揮最大效益，提升整體救護醫療網的韌性與能力。