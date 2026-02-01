富家女贈2房給夫「安全感」，病倒驚見他私Line前妻…童話破滅領悟：送得出也拿得回，才是大人世界的愛





編按：許多人以為，愛就是「我願意把最好的都給你」。但在真實世界裡，房子一旦贈與完成，就不再屬於你。

即使婚姻變質、感情破裂，也未必拿得回。本篇以一位富家女再婚後的真實故事為例，帶你看見「夫妻贈與」背後最容易被忽略的風險：愛情可以勇敢，但資產安排必須清醒；因為人心會變，唯一不會變的，是制度。

軍官與富家女

「愛情可以勇敢，安排必須清醒」Amelia第一次走進事務所，是三年前。

她一頭亮金色捲髮，高挑纖細、笑容燦爛，看起來年輕得不像已是三個孩子的母親。

她開門見山地說：「我想做『夫妻贈與』！」

談話很快就進入重點，她說：「我跟前夫有兩個兒子，多年前離婚。五年前我再婚，嫁給小我三歲的軍官，很帥、很體面，朋友都說像韓劇裡的歐巴。去年我還中年得女，很開心。但我先生很沒有安全感，他薪水不高，也沒什麼資產。他一直說，如果我先走，他跟女兒怎麼活。」

Amelia出身好、娘家厚，語氣平淡卻足以構成風險：「我名下三棟房，還有幾千萬存款股票，都是爸爸留下的。說真的，我不用工作也能好好過。」

原本，以為這是一個幸福穩定的再婚故事，直到有天她在家休克暈倒。

幸好保母聽到重摔聲，救護車及時送醫。

那次事件，嚇壞的是她的先生。

如果她先走，資產會變成：先生＋一歲女兒，對上前段婚姻的兩個兒子。

於是她做了第一個重大決定：提前贈與現居住宅＋一間出租店面給現任先生，自己保留一間三房大樓。

我當時提醒她：「資產不是不能給，但給要有制度。你也可以透過遺囑，把更多保障留給女兒與先生，而不是提早交出。」

Amelia卻笑著說：「我希望他安心。至少如果我先走，他跟女兒的生活有保障。」

案件完成時，我也誠心祝福王子與公主能永遠幸福。

但現實世界的故事，往往不會停在幸福那一頁。

唯一不會變的，叫制度。

三年後，她再次回來了。

這一次沒有燦爛，也沒有金色光芒。

剩下疲憊、震驚與空洞。

她低聲問：「地政士，我送給他的房子…能拿回來嗎？」 我只能如實告知：「除非他願意重新贈與給妳，否則很難。」

她瞬間垮下來。

她努力吸氣才說：「去年我偷看他的line才知道，他以前也結過婚，有一個兒子。這半年一直跟前妻跟孩子聯絡，聊天密度很高。我崩潰。我以為我們很坦誠，結果是我天真。」

她試著挽回：「如果你還愛我，把我爸爸留給我的房子還給我。」

但對方回：「我不會還，離婚我也不同意。」

那一刻，她才意識到：那不是心碎，那是後悔。

我只能建議她先找家事律師諮詢，至少保護剩下的資產與權益。

外人常問：「為什麼很多人都是在痛了之後，才開始學制度？」 答案很殘酷：因為愛情會變，人性會變，家庭結構會變。

唯一不會變的，叫制度。

提前送房子不是不能做，但至少要有工具。

贈與不是愛的證明、透過工具規劃才是愛的保全

可以搭配的三個保護鎖：

1、持分保留

不是一次全送，雙方各持一半，保留話語權與處分權。

2、預立遺囑

讓身故後的資產回到自己希望的人手上，而不是交給共同法定繼承。

3、附負擔贈與公證

可設定：居住權、安養照護義務、醫療負擔不得轉讓、違反需返還。

白話就是：讓你送得出，也拿得回。

真正的幸福不是「我把東西給你」，而是「我給了之後還能安心」。

這才是大人世界的愛。



