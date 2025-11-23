富家女離奇陳屍毒窟！父母砸3千萬求真相 2年後迎來大反轉

一名富家千金艾蜜莉亞（Amelia Salehpour）在與神秘男子見面後，竟離奇陳屍於當地惡名昭彰的毒窟內。（示意圖／翻攝自pexels）





美國加州於2023年間發生一起不幸悲劇。一名富家千金艾蜜莉亞（Amelia Salehpour）在與神秘男子見面後，竟離奇陳屍於當地惡名昭彰的毒窟內。當時的調查人員判定艾蜜莉亞是死於「服用藥物過量」，但其父母不相信這樣的說法，在悲痛之餘，仍不惜砸下超過100萬美元（約新台幣3100萬元）的資金，在事件發生2年後，也迎來新的轉機。

根據《每日郵報》、《洛杉磯時報》報導，艾蜜莉亞長期患有精神健康及認知障礙問題，儘管在事發當下，她已年滿18歲，但認知能力卻僅僅只有到14歲而已。面對這樣的情況，艾蜜莉亞開始出現藥物濫用的情形，她的父母只好將其送入戒毒中心治療，怎料在第一間中心治療時，艾蜜莉亞的情況卻遲遲未見好轉，甚至還患上妄想症和恐慌症，她的父母在不得已之下，只好又將她送入位於科斯塔梅薩（Costa Mesa）的第二間戒毒中心繼續進行治療。

廣告 廣告

就在治療僅僅過了5天後，在2023年7月26日左右，艾蜜莉亞與前男友尼可拉斯·雷耶斯（Nicholas Reyes）以及綽號為「襲擊者」（Raider）的神祕男子一同離開了戒毒中心。怎料過了一天後，艾蜜莉亞竟被發現陳屍於當地惡名昭彰的毒窟內，現場發現針頭、燒焦的湯匙以及黑焦油海洛因的殘留物，警方初步研判，她的死因為服用藥物過量，該名男子身分也在後來遭到證實，確認就是馬隆·曼西拉斯（Marlon Mancillas）。

突如其來的逝世消息，讓艾蜜莉亞的父母感到相當悲痛，他們堅信女兒的死，絕對不單純。對此，艾蜜莉亞的父親不惜砸下重金，更花費超過100萬美元，只為找到女兒離世的真相。他們組建了一支專業團隊，更找來私人安全公司黑盒子（Black Box）進行調查，還聘用當地2位知名檢察官協助驗屍，在事件發生2年過後，也終於迎來新的轉機。

根據訴訟文件，艾蜜莉亞從戒毒中心被拐賣出來後，緊接著被帶往一個充斥幫派成員、性侵者、吸毒者與武器販子的險惡場所，遭到毆打、性侵，最終不幸喪命。儘管艾蜜莉亞的父母在掌握大量證據下，已對7名涉案人員提告，但後來出於考量，他們已同意不起訴，但他們仍希望洛杉磯警方可以繼續調查釐清女兒的死因，並希望能早日還她一個公道。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

川普惡搞白宮官網！柯林頓外遇、拜登兒吸毒全入列 政敵氣跳腳

預謀犯案？吸毒失控？ 邱嫌犯前要雙胞胎弟「出門跑腿」

出國注意！東京流感進入警報狀態 1125校緊急停課

