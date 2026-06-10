富察何時能出境返台 國台辦稱依法處理並保障

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（中央社記者張淑伶北京10日電）對於八旗文化總編輯富察（李延賀）是否在中國大陸已經刑滿出獄，以及何時能出境返台，中國大陸國台辦發言人張晗今天僅表示，依法處理此案並保障當事人的合法權益。

權威消息來源證實，台灣出版社八旗文化總編輯富察（李延賀），在2023年被中國以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑後，已於5月間刑滿獲釋，但由於仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前無法離開中國。

今天大陸國台辦例行記者會上，中央社記者請國台辦證實富察出獄和出境的狀況，並提問他是否在服完一年「附加刑」後，一定可出境返台？

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張晗未正面證實，但表示，對於李延賀案，有關部門始終依法處理，同時依法保障當事人的合法權益。

富察於2023年3月21日遭上海市國安單位拘捕後，2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣23萬元）。

八旗出版許多有關中國史、世界史的書籍，其中大多與傳統以漢民族為中心、強調大一統的歷史觀不同，為台灣書市引進許多新的視角。儘管中國官方未說明，但這些不同於主流的意識形態可能就是其遭判刑的原因。

與富察家人維持聯繫管道的消息人士近日指出，富察確實已經獲釋。陸委會對此則表示因顧慮家屬，不願證實。（編輯：周慧盈）1150610