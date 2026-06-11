富察出獄仍未能返台 陸委會重申對案情有掌握

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）八旗文化總編輯富察（李延賀）因「附加刑」關係，出獄後仍遭中國大陸限制出境，無法返台。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，政府對該案相關情況都有掌握，但需要尊重家屬意見，因此不會對該案進行說明；他同時批評，在中共統治下，沒有任何出版、言論自由的空間。

針對富察是否在中國大陸已經刑滿出獄，以及何時能出境返台，中國大陸國台辦發言人張晗昨天僅表示，依法處理此案並保障當事人的合法權益。

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梁文傑今天對富察一案強調，需要尊重家屬意見，因此不會對該案進行說明。不過，他同時表示，富察作為台灣出版社總編輯，出版的書只在台灣出版，進不了中國大陸，但是中共官方認為這些書籍有顛覆國家、煽動分離情緒，因此長臂管轄到台灣的出版界，這是相當惡劣的。

梁文傑指出，國人要有所警醒，不要以為在中共的統治之下，會有任何出版自由、言論自由的空間。

富察於2023年3月21日遭上海市國安單位拘捕後，2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣23萬元）。

八旗出版許多有關中國史、世界史的書籍，其中大多與傳統以漢民族為中心、強調大一統的歷史觀不同，為台灣書市引進許多新的視角。儘管中國官方未說明，但這些不同於主流的意識形態，可能就是其遭判刑的原因。（編輯：楊昇儒）1150611