富察出獄仍未能返台 陸委會：勿以為在中共統治下會有出版言論自由

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

陸委會副主委梁文傑2026.6.11主持例行記者會，回應關於中國海警船等闖入東部海域聲稱『執法』、海峽論壇等議題。郭宏章攝



本名李延賀的台灣「八旗文化」總編輯富察，2023年遭中國逮捕後以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，但由於「附加刑」的原因，出獄後仍遭中國限制出境，無法返台。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天（6/11）表示，政府對該案相關情況都有掌握，但需要尊重家屬意見，因此不會對該案進行說明；梁文傑也批評，在中共統治下，沒有任何出版、言論自由的空間。

在今天陸委會例行記者會中，有記者關切八旗文化總編輯富察，是否在中國已經刑滿出獄，以及何時能出境返台。昨天中國國台辦發言人張晗已在國台辦記者會中表示，「依法處理此案並保障當事人的合法權益。」

廣告 廣告

對此，梁文傑首先指出，富察的案件需要尊重家屬意見，因此不會對該案進行說明。

但梁文傑也指出，富察作為台灣出版社總編輯，出版的書只在台灣出版，進不了中國大陸，但是中共官方認為這些書籍有顛覆國家、煽動分離情緒，因此長臂管轄到台灣的出版界，這是相當惡劣的。

梁文傑強調，國人要有所警醒，不要以為在中共的統治之下，會有任何出版自由、言論自由的空間。

更多太報報導

國台辦批陸委會「獨裁」 梁文傑回敬中國：爛梨子假裝不了蘋果

八旗文化總編富察何時能出境返台 國台辦稱依法處理並保障

八旗文化總編輯富察已出獄 「中共限制出境」暫無法返台