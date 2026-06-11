富察出獄卻無法返台…梁文傑痛批：中共長臂管轄台灣出版界「相當惡劣」

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八旗文化總編輯富察案持續引發關注，中國國台辦日前宣稱，會保障富察各項合法權益。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日在例行記者會中表示，政府對本案相關情況都有掌握，但也要尊重家屬意見，因此陸委會不會對本案進行說明。不過，梁文傑強調，富察案的本質，就是中共把長臂管轄管到台灣出版界，「這是相當惡劣的」。

有媒體在陸委會例行記者會中提問指出，中國國台辦日前表示，會保障八旗文化總編輯富察各項合法權益，但外界仍關注富察案後續情況，詢問陸委會是否有進一步說明或呼籲。

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梁文傑回應表示，關於富察案及其近況，政府對本案相關情況都有掌握，但是也要尊重家屬意見，所以陸委會不會對本案個人情況進行說明。

不過，梁文傑強調，陸委會要再次提醒大家，富察案的本質，就是他作為台灣一個出版社的總編輯，而這個出版社出版的書，「是在台灣，只有在台灣出版」，根本進不了中國大陸。

梁文傑指出，這些書因為中共官方覺得「涉有什麼顛覆國家，還是什麼煽動分離情緒」，因此把長臂管轄管到台灣出版界。

梁文傑痛批，「這是相當惡劣的」。

梁文傑也提醒，從富察案可以讓國人有所警醒，「不要以為中共統治之下，會有任何自由的空間，或是出版自由、言論自由的空間」。

梁文傑最後重申，至於富察個人情況，陸委會基於尊重家屬，不會做任何說明。

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞網）

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