富察出獄遭中共限制出境 陸委會：國人要有所警醒

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八旗文化總編輯富察遭中共以「煽動分裂國家罪」判刑3年，上個月出獄後因仍有1年的附加刑，遭中共限制出境，無法回到台灣。陸委會發言人梁文傑今天(11日)表示，政府對富察的案子以及他的近況都有掌握，但因為要尊重家屬的意見，所以陸委會不會對此案進行說明。

不過，他指出，富察做為台灣一位出版社的總編輯，出版的書只有在台灣出版，根本進不了中國大陸，只因中共官方覺得這些書涉有什麼顛覆國家、煽動分裂情緒，所以長臂管轄管到台灣的出版界，這是相當惡劣的。

梁文傑強調，國人都要從富察案當中有所警醒，就是不要以為在中共的統治之下，會有任何自由的空間或是出版自由、言論自由的空間。