富察案示警風險！國民黨修《國籍法》遭林濁水批「政治自殺」，提解套：中配宣誓效忠中華民國

國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強針對陸配參政權，擬修改《國籍法》以求解套，主張讓大陸配偶（簡稱「陸配」或「中配」）排除在第20條規範之外，引發政壇高度爭議。此修法主要圍繞公職人員單一忠誠原則，挑戰現行《國籍法》第20條須放棄外國籍的規定。內政部長劉世芳堅守現行法規，強調單一國家效忠，並質疑特權修法；而前民進黨立委林濁水接受Yahoo《風向台灣》專訪表示，這是「陷入兩難」的難題，直言國民黨擬修《國籍法》是「不知死活」的政治自殺行為。他指出強制陸配回中國辦理放棄國籍並不切實際，並以「富察」案例佐證其風險。林濁水建議應比照國際慣例，改採在台「宣誓效忠」並註銷中國證件的方式，作為解套方案。

前立法委員林濁水

陸配參政爭議始末 現行《國籍法》第20條如何規範單一忠誠？

近期陸配參政權引發各界討論，起因於花蓮縣陸配村長鄧萬華等5位村里長因具中華人民共和國國籍，遭內政部依《國籍法》要求解職。其中鄧萬華向花蓮縣政府提起訴願後成功。

遭解職與切結書：李貞秀、村長個案的結果與內政部回應為何？

此外，可能在明年2月遞補成為民眾黨不分區立委的李貞秀也具陸配身份，傳出希望簽署無雙重國籍切結書尋求解套，但內政部長劉世芳明確表示，依現行《國籍法》規定，放棄外國籍不能用切結或具結方式執行。

本次爭議的核心在於對公職人員的國籍要求。依據現行《國籍法》規定，凡擔任中華民國公職者，需對國家單一效忠，因此若具有外國籍，必須辦理放棄。然而，中華民國與中華人民共和國分屬不同國籍，但《兩岸人民關係條例》對陸籍人士的認定與一般外籍人士不同。

修法或特權？國民黨、劉世芳、陸委會對國籍法修正案立場衝突點

國民黨立院黨團，由總召傅崐萁、書記長羅智強領銜，提案修法主張讓陸配參政權排除在《國籍法》第20條的規範之外，藉此為陸配參政解套。他們認為此舉符合憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》，他們反批內政部長劉世芳的質疑言論完全違反憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》，指控其「刻意搞事」。內政部長劉世芳則強調，在台任公職只能對單一國家效忠，並質疑特別修法針對中配是「非常奇怪的特權條款」。陸委會主委邱垂正則指出《國籍法》非只針對中配，國際間不容許放棄國籍的國家不少，包含阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等。

政治自殺？林濁水批國民黨修法「不知死活」的兩大理由

國民黨立院黨團擬修《國籍法》，旨在為陸配參政提供解套。然而林濁水嚴批國民黨直接修改國籍法是「不知死活」的政治自殺行為。

林濁水提出兩大理由：一、台灣社會反感度高： 在目前台灣社會對中共反感度極高的背景下，此舉無疑是逆風而行。二、陸配政治爭議層出不窮： 包括聲援武統，以及國民黨陸配中常委何鷹鷺批評馬英九、歌頌毛澤東等爭議事件，讓國民黨此時修法徒增政治風險。

他直言，「國民黨真是不知死活，應該早一點放棄這樣愚蠢的做法」，更質疑國民黨此舉「固然可以討好北京，但在台灣還要不要參加選舉？」

放棄國籍面臨「兩難困局」：「富察」案例為鑑，回中國辦理手續的實務困境？

林濁水指出，依台灣《國籍法》要求陸配放棄中國國籍「合理合法」，但實際執行面臨困境。他表示，要陸配到中國大陸辦理放棄國籍手續「壓力很大」，以目前兩岸氛圍，「很可能被教訓一頓、修理一頓」，甚至遭遇難以預料的待遇後仍無法成功放棄，「這個可能性很大」。

林濁水進一步在臉書指出，考慮到要他們回中國放棄國籍會遇到大麻煩甚至被迫害，這在實務上並不切實際，富察就是一個非常不幸的例子。

因此，他認為形成了「依台灣法律要求放棄是 OK，但依中共法律和政治狀況去辦理會出大麻煩」的兩難局面。

如何解套？林濁水建議在台「宣誓效忠」的可行性與具體方式

針對民進黨立場，林濁水認為若陸配確實無法在政治條件下放棄中國國籍，強迫其回中國辦理是「強人所難」。鑑於回中國辦理手續所面臨的「大麻煩甚至被迫害」風險，以及如富察等不幸案例的現實， 他提出折衷方案：若陸配真心擁護中華民國、願意放棄中國國籍，應在台灣移民署辦理手續，而非到中國辦理。

具體做法是比照先進國家入籍程序——到移民署繳交身分證明（包括護照）、宣誓「唯一效忠中華民國」，並將中國身分證件繳交聲明作廢。林濁水補充，這個方案的具體操作是「提繳中國證件並註銷然後宣誓入籍效忠我國的方式」。他強調這當然也要修法，但內容與國民黨的「胡搞」修法完全南轅北轍，是「比較穩妥的辦法」。