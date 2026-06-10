富察1年附加刑執行完能否回台？ 國台辦回應了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者陳鈺馥／台北報導〕本報日前獨家揭露，八旗文化總編輯「富察」李延賀已於5月出獄，因仍有附加刑1年，遭中共當局限制出境，無法離開中國返台。台灣人權工作者李明哲則擔憂，富察若被中共當局當成中國人，服完附加刑可能會遭到「邊控」；關於富察服完1年附加刑後是否能回台？中國國台辦今日僅回應，「對於李延賀案，有關部門始終依法處理，同時保障當事人的合法權益」。

來台多年、具滿族血統的富察已經入籍台灣，取得我國身分證。2023年3月，他返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」關押，被捕原因涉及八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識型態相左的書籍。

廣告 廣告

2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。知情人士透露，富察已經出獄，仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前遭限制出境，但台灣妻子可前往中國探視。

對於富察有無遭到限制出境？服完1年附加刑後是否能回到台灣？張晗今天在國台辦記者會上表示，對於李延賀案，有關部門始終依法處理，同時保障當事人的合法權益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

民眾問總預算何時過？ 葉元之竟回嗆「人綠腦殘」引爆眾怒！

台中暴雨狂下！盧秀燕臉書曬訪歐第一站 底下留言超嗆

公務員提案「廢除國旅卡」 倡議改全額發放「不休假加班費」

