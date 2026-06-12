富尪遭關4年半 安以軒復出曝收入來源

45歲安以軒當年以電視劇《鬥魚》走紅，9年前嫁給富商陳榮煉，4年半前陳榮煉因經營賭場等罪被抓，安以軒隨即帶一對兒女回到台灣，近日演出歌后A-Lin的MV復出。媒體報導，她這4年多來為母則強，深居簡出，外界好奇收入來源，知情人指她靠過往儲蓄投資理財，也學會買股票和基金。

據《壹蘋新聞網》報導，安以軒身邊友人透露，這4年半安以軒扛起照顧一雙兒女的生活，成長很多，原本不太會下廚，現在都親力親為照顧兒女的飲食，也會當家教老師教上國小的兒子課業，而她這4年半沒有原本的演藝工作，靠儲蓄投資等，扛起家中經濟，如今兩個小孩成為她生活重心，也是開心的來源。

廣告 廣告

而安以軒本身就家境優渥，剛出道時曾被誤傳是黑道千金，但事實上她家世背景財力雄厚，奶奶是有「東區吳媽媽」之稱的知名大地主，姑姑則是忠孝東路四段的「茶街一姐」，父親開的保全公司也頗有知名度，算是東區包租婆家族的富三代。

在如此風光的家族長大，安以軒以前私下也被形容是重情重義的大姐大，曾組成「安氏企業」，成員有已故的安鈞璨，還有陳喬恩、夏于喬、劉品言、白歆惠、Linda（廖語晴）等人，使外型柔弱的她，個性特別霸氣，當年跟陳榮煉結婚時，誓詞也說道：「我自由慣了，我在這麼大的家族長大，大家都寵著我、慣著我，可是我遇到你之後沒輒。這輩子贏了算你的，輸了那一定是我錯。當你跟我求婚的那一天，我知道你不是一個衝動的人，而是一個不需要婚姻去束縛的人，但你給了我一個最大的承諾。面對你的求婚，我必須梭哈，這輩子一路都算你的！」

更多中時新聞網報導

管教難 教團籲家長、老師同陣線

HowZ看透瘦子單飛笑容大不同

傅子純遺孀慟「他不知有血癌」