富山人都排這間！這碗味噌拉麵竟然打敗黑拉麵拿到Tabelog第一名！大又厚的叉燒油香真的太邪惡

日本｜麺屋つくし 富山本店

連著寫了近十篇的富山美食，好像也該說說拉麵了，說到富山拉麵最具代表性的應該是高濃度醬油的「黑拉麵」，比如據說是黑拉麵創始的「西町大喜」，但其實吃「黑拉麵」的文化金澤也有，比方我很愛的「麵屋大河」，只不過它的黑又加入了一點味噌拉麵的元素，跟富山的純醬油黑拉麵略有不同。

今天要說的這一家是富山市拉麵的第一位，主打的卻不是黑拉麵，而是近年富山正流行的「札幌すみれ系味噌拉麵」。結論：富山米其林拉麵竟意外是系出札幌すみれ系的拉麵，すみれ系麵中常見的豆芽、肉末（炒過）略少，湯中同樣加了薑末，也確實和麺屋 彩未有幾分像，叉燒四大片非常好吃，半熟蛋也很ok，重點是味噌湯頭因為加了蔬食的高湯，所以溫順了許多。

麺屋つくし 富山本店位於離富山車站略遠的中町，這裡曾是富山城下町的一部份，交通方面可以搭巴士或是富山市電車在西町下車，步行約莫只要3分鐘。外觀略顯昏暗，但算是蠻好找的。

店裡的用餐空間比一般的拉麵店略大，約有25個位子，但用餐時刻還是得排隊，尤其是假日。

查了一下麺屋つくし大約創業在2010年，隨即在入選2016米其林，靠得是曾在札幌修行十多年的札幌すみれ系味噌拉麵，有關すみれ系味噌的故事，可以參考我早前寫過的一些文章「味噌拉麵 すみれ」。總之，它是一個起源於札幌的日本拉麵派系，有一點像金庸小說中的少林、武當之類，大家比較熟悉的，如「家系」、「大勝軒系」、「青葉系」、「二郎系」等等。

雖說這裡是以札幌すみれ系味噌拉麵為招牌，但還是能嚐到其他口味的拉麵，但偏偏就是沒黑拉麵(笑)，價位上大約都在1000日幣左右，比較有趣的是這裡的味噌拉麵也加入了少許的富山文化，比如說富山人吃烏龍麵愛加上煮もつ成了富山的名物「もつ煮込みうどん」，店主同樣把煮大腸給放在味噌拉麵之上，成了有特色的「もつ味噌拉麵」， 不過把もつ煮加入拉麵的概念，在群馬、福島也蠻流行的。

不過最終我對的是加了玉子的煮卵味噌拉麵1060，一上桌果然有すみれ的視味覺，但又有少許的不同，比方湯的顏色淡了點，肉未、豆芽少了一點，叉燒多了很多，當然還有不速之客煮卵。

這碗すみれ味噌拉麵的第一口湯和我最愛的すみれ味噌拉麵「麺屋 彩未」同樣加了薑，但整體的味道又多了一抹清爽的嘴邊甜，正好店裡的小哥經過，我隨口問了一下。如果我沒聽錯或是會錯意的話，這家的すみれ味噌拉麵經過改良，一是爆香的肉末和豆芽量減少、鹹度也低一點，上面的油層也少了許多，另外就是高湯用了大量的富山蔬食去熬，作法有一點像北陸大地系(蔬菜)拉麵。

說實話這一碗興許足以和「麺屋 彩未」抗衡，當然說的是我心中。雖說，喝了過半還是難免越來越鹹就是了。

麵條方面則和札幌すみれ系味噌拉麵幾乎一模一樣，又或更粗更厚更有咬勁一點?不過口感怎樣，但吸湯的功力同樣一等一。

這四片大又厚的叉燒，不管是肥是瘦還是比例都近乎完美，邊邊久燉、再炙燒的油香，真是迷人得亂七八糟，我吃過的叉燒前五，妥妥的，重點還有四大片，真的爽度破錶。

半熟蛋半綿半化非常棒，蛋黃帶著很討喜的甜，沒有多餘調味醃煮過的鹹香，單純的蛋白、蛋黃鮮甜，相對爽口許多。

加點的煎餃不錯吃，但同樣是酥脆的皮很愛，但爛爛的內餡口感我不愛。有時，我很想問日本人，吃台灣比較有高麗菜口感的水餃，他們習慣嗎?

麺屋つくし 富山本店(官網):富山県富山市太郎丸本町3-10-1 第2サクラギビル，電話:076-423-2941，營業時間:11:00-14:25/18:00-21:00

文章來源：小虎食夢網