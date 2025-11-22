富岡鐵道節登場 搭「藍皮解憂號」懷舊
記者古可絜／綜合報導
臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，昨日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵特別與雄獅旅行社合作推出限定列車「藍皮解憂號」，從桃園站出發前往富岡站，邀請民眾一同搭乘，體驗鐵道旅行的懷舊氛圍。
臺鐵配合活動昨日靜態展出「火車上的博物館—總統花車」、29日則是「DR柴油列車—藍寶寶」，參加民眾不僅能欣賞特色復古歷史列車外觀之美，體驗鐵道歷史的溫度與故事、近距離感受及欣賞鐵道文化與歷史記憶的結合。
富岡火車站自日據時代以來即為鐵道重鎮，今年藝術生活節以「鐵道×藝術×在地生活」為主軸，串聯老街、糧倉與鐵道模型展示、地方工藝市集、表演藝術與社區導覽，讓整座小鎮化為一座流動的鐵道美術館。
活動期間邀請民眾搭乘「藍皮解憂號」前往富岡，一同欣賞「總統花車」與「藍寶寶」2大經典列車，穿梭富岡老街、參與手作市集與社區活動，體驗鐵道與藝術交織魅力，透過懷舊與創新的融合，讓藝術貼近鐵道、鐵道重返人心，使富岡車站成為鐵道文化新地標，吸引更多人認識並愛上這座充滿故事的客家小鎮。
臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列車「藍皮解憂號」，從桃園站出發前往富岡站，邀請民眾一同搭乘。（臺鐵提供）
