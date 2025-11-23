富岡鐵道藝術生活節登場 卓榮泰盼增進全台各火車站觀光量能
行政院長卓榮泰昨（22）日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、台鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，以增進整體鐵道觀光量能，進一步帶動火車所行經每一座城市的進步與發展。他期盼全台各火車站皆能嘗試推動類似今日活動，彰顯各自車站的文化與故事，進而發展出獨特的鐵道觀光文化，讓民眾更享受屬於台灣特有的鐵道生活。
卓榮泰說，桃園市長張善政的祖父曾是台鐵台北站站長，而他的父親曾於台鐵服務，他的祖父也擔任過台鐵台中站站長。此外，他從出生到國中都居住在台北捷運中山站附近，是以前台鐵淡水線所在地，當時每日都看到藍皮柴油列車在面前經過，不論是起床或就寢，總能聽到火車運轉的聲音。而1989年進入台北市議會服務後，當時住家就位於台北機廠對面。卓榮泰表示，台北機廠已於2013年遷移至富岡機廠，正因為他與鐵道有著深厚的淵源，因此希望藉由此行了解富岡機廠的運作狀況，也感謝所有機廠人員的辛勞。
卓榮泰憶及，1970年中國電視公司推出全國第二部連續劇《情旅》，故事的開始就是從火車站展開，一對年輕人在火車站相遇並相戀，開始與延伸一段緣分；此外，車站也有許多搭乘火車離鄉背井打拚的民眾，讓人感受到一絲淡淡的離情。
卓榮泰說，他希望台灣每座城市都有傳說、每個地方都有故事、每位民眾都有英雄事蹟與成功發展路程，成為台灣與國際連結重要的一部分。而台鐵是台灣最重要且最古老的交通運輸工具，乘載了許多台灣從早期到現在不可磨滅與不可取代的記憶軌跡，在歷經台鐵票價30年未調整之後，今（2025）年6月台鐵公司也進行調整，以加速改善內部設施設備，提升服務品質。
卓榮泰指出，明年度中央政府總預算案，已將「推升內需」列為政府重大施政目標之一，尤其在後關稅時代，擴大內需是經濟持續成長的關鍵，而「推升內需」中非常重要的一環，就是「發展觀光」，希望吸引更多外國觀光客來台。對此，政府將全力發展會展經濟、國際會議經濟、演唱會經濟及國際體育賽事經濟等四大部分，全面提升觀光產業，同時也將推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，增進整體鐵道觀光量能。
最後，卓榮泰感謝桃園市政府年年舉辦「富岡鐵道藝術節」活動，尤其他剛才從桃園車站搭乘「藍皮解憂號」列車前來富岡車站，一路欣賞美景的過程中，著實讓他能夠「解憂」不少，也歡迎民眾多多搭乘，將煩惱放在一旁，讓快樂與圓滿成為日常生活中的一部分，中央也會與地方攜手合作，讓人民過好日子。
卓榮泰昨日抵達桃園車站後，首先搭乘「藍皮解憂號」復古列車前往富岡車站，並由台鐵公司總經理馮輝昇導覽解說台灣觀光鐵道發展歷程。列車抵達富岡車站後，卓榮泰與行政院發言人李慧芝、交通部次長伍勝園、台鐵總經理馮輝昇、立委林月琴立委、立委涂權吉及桃園市長張善政等人，步行前往活動會場與現場來賓合影留念，並觀賞「紅如樂團」民謠組曲表演。
致詞結束後，卓榮泰與張善政移動至富岡焊軌隊軌道前，並一同戴上站長帽，於特色列車前輕晃手搖鈴，完成此次活動啟動儀式。隨後，卓榮泰登車參觀靜態展示的「SA32820號總統花車」，了解車廂設計與歷史，同時也與「2025富岡鐵道藝術生活節」攤商熱情互動，並前往富岡老人文康中心，在鐵道模型職人徐志綱說明下，透過實體鐵道模型觀看台灣各地車站風情，並近距離欣賞N規列車模型於迷你鐵道上的動態行駛畫面。
結束鐵道藝術生活節行程後，卓榮泰前往桃園龍潭參訪獨立書店「晴耕雨讀小書院」，並偕同發言人李慧芝及客家委員會主任委員古秀妃等人，與現場青年朋友一同聽取書院負責人洪毓穗分享書院創立過程與營運情形，了解該書院除積極開發客家文創商品之外，更於今年成為客家幣合作店家。卓榮泰也特別關心客家幣消費情形，並與現場青年朋友共同品茗，暢談如何將在地農村環境結合書店經營，以及如何運用客家文化推動台灣國際觀光發展，現場互動熱絡。
