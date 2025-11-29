「富岡鐵道藝術生活節」公所主題日 千人湧入富岡寫生
楊梅區公所於29日下午2時在臺鐵富岡車站前廣場舉辦「2025鐵道邊有藝術系列活動」，本次活動作為「2025富岡鐵道藝術生活節」公所主題日，以富岡獨有的鐵道生活記憶，串聯周邊觀光景點及地方特色，吸引各地的鐵道迷、年輕族群發現這座曾因鐵路興盛的客庄小鎮魅力。
富岡小鎮擁有深厚的人文底蘊，楊梅區公所本次採藝術結合鐵道，展現富岡多元且豐富的樣貌，使鄉親及鐵道迷一同參與感受富岡獨有的鐵道歷史記憶；期盼未來持續推動跨域合作，讓富岡的文化、特色及歷史變得更加凸顯且不可取代。
楊梅區公所表示，本次「2025鐵道邊有藝術系列活動」包含寫生活動、似顏繪互動、客家手作DIY等豐富內容，更邀請多位藝術家展現專業繪畫技法，期望透過文化與藝術的結合，推動地方文化的持續發展，喚起更多人對鐵道歷史與地方文化的關注，共同打造更具活力與創意的小鎮。
此外，「2025富岡鐵道藝術生活節」（11/22–12/7）將陸續推出多元活動，歡迎民眾走訪楊梅富岡，探索鐵道藝術魅力。
