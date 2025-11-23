富岡鐵道藝術生活節 張善政：展現鐵道與花海雙重魅力

「2025富岡鐵道藝術生活節」開幕。





桃園市長張善政22日下午前往楊梅區，出席「2025富岡鐵道藝術生活節」開幕活動。張市長表示，富岡鐵道藝術生活節自今日起連續三個週末在富岡熱鬧舉行，今年與臺鐵公司合作推出藍皮解憂號體驗與多項經典車輛展出，包括「SA32820 總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，民眾可搭上列車重溫臺灣鐵道懷舊風采。此外，活動結合「2025桃園仙草嘉年華」，大片紫色仙草花海綻放，景緻浪漫迷人，歡迎市民把握機會至富岡體驗鐵道藝術的魅力，欣賞仙草花海。

張善政指出，自己從小便熱愛鐵道，祖父曾任臺北車站站長，自己從未滿6歲便開始隨祖父南北奔走搭火車，笑稱是現場最資深的鐵道迷，呼籲大家把握時間到訪富岡共同感受鐵道文化的魅力。

市長與貴賓在車廂內合影。

行政院長卓榮泰表示，車站承載城市文化與眾多故事，代表緣分的開始與生命的延伸。期許透過鐵道觀光帶動地方產業升級，並結合臺鐵觀光列車，共同打造完整的鐵道體驗，吸引國內外鐵道迷前來臺灣，增進我國觀光量能。

交通部政務次長伍勝園表示，富岡車站自1929年啟用，至今即將邁向百年，是具文化底蘊的重要車站，鄰近的富岡車輛基地更是臺鐵從臺北機廠搬遷後的重要維修據點。今年活動結合臺鐵公司與桃園市政府的規劃，把鐵道藝術、交通文化與地方生活融合在一起，呈現富岡獨一無二，深厚的鐵道特色。

富岡鐵道藝術生活節結合桃園仙草嘉年華活動。

文化局表示，活動開幕首週將由「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，帶領遊客深入富岡客家小鎮。今日及29日特色列車展示期間，民眾可登上富岡焊軌隊展出的臺鐵「SA32820 總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，重溫1960至1990年代鐵道風采。此外，今年活動以「懷舊時光」為主題，結合農業局主辦的「2025桃園仙草嘉年華」，推出「一日雙節」聯合行銷，串聯富岡鐵道人文歷史與楊梅休閒農業區仙草花海，盼讓民眾感受楊梅地區豐富的文化與觀光魅力。

文化局進一步指出， 今年活動結合年輕世代流行文化，邀請2025年桃園觀光大使、楊梅富岡出身的韓國女團i-dle成員葉舒華推出限量「舒華x富岡鐵道藝術生活節明信片」，民眾透過「藝遊桃園文化行旅」數位平臺完成NFT數位集章任務，即可獲得活動專屬NFT及限量明信片。更多活動詳情，請上活動臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/8b583o）查詢。包括立委涂權吉、林月琴、市議員黃婉如、李家興、鄭淑方、行政院長卓榮泰、行政院發言人李慧芝、交通部政務次長伍勝園、文化局長邱正生、觀旅局長陳靜芳、警察局長廖恆裕、農業局長陳冠義、青年局長侯佳齡、楊梅區長施永恭、桃園市立圖書館長施照輝等均一同出席。

大合照。

