富康活力號召捐贈創世物資

富康活力醫藥公司攜手多家善心企業，於歲末寒冬共同送暖，以實際行動支持植物人安養服務。（創世基金會提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

面對通貨膨脹衝擊，民眾消費模式改變，也連帶使公益捐款意願下降，植物人照護物資出現短缺隱憂。創世基金會基隆分院表示，近期尿布、看護墊及營養品的進帳量明顯減少，照護壓力因而倍增。就在此時，富康活力醫藥公司攜手多家善心企業，於歲末寒冬共同送暖，以實際行動支持植物人安養服務。

富康活力醫藥公司聽聞物資短缺消息後，發起募集活動，號召中華海洋生技股份有限公司、台灣明治食品股份有限公司、茂林商行、坤揚股份有限公司、生達化學製藥股份有限公司、福萬有限公司、新侑股份有限公司、思耐得生技股份有限公司及僑倨企業有限公司共同參與。此次合力捐贈物資包括近四十箱紙尿褲與看護墊、二十箱營養品及益生菌、驢魚精等，送至創世基隆院，為即將到來的寒冬注入一股暖流。

廣告 廣告

富康活力醫藥公司已連續六年支持創世基隆院，除於全臺各分店設置愛心功德桶外，也持續捐助尿布及看護耗材。公司總經理蘇崑彰身為藥師，深刻理解長期照護植物人所需的高額成本與照顧者心力。他表示，公益之路上富康絕不缺席，尤其植物人屬極度弱勢，更需社會資源持續挹注。期盼透過企業行動，呼籲更多民眾加入善舉，讓溫暖在社會間長久流動。

創世基隆院院長李淑婷指出，植物人照護是一刻都不能中斷的責任，無論外在環境多艱困，創世始終堅定守護院民。基隆院目前安養四十七位植物人，安養經費需求龐大，盼望社會大眾以每月三百元加入定期小額捐款，以穩定而持續的力量支撐植物人獲得良好照顧，也能協助家屬生活回到軌道。相關愛心捐贈可洽專線：（０二）二四二一-四七三八。