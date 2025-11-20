富強鑫三市場同步擴張 2026營運成長可期

【記者柯安聰台北報導】富強鑫精密工業(6603)20日受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運現況、全球布局成果與未來展望。富強鑫指出，隨全球製造業朝向「低碳化、電動化與智慧化」加速推進，汽車零配件、半導體/ICT與運動用品三大核心市場同步擴大資本支出，使公司在整廠輸出、多色成型、物理發泡與智慧製程等高值化設備領域的需求快速增溫。



受惠整體接單動能改善，富強鑫2025年第3季單季營收達13.58億元，累計前10月營收達40.7億元、年增11.6％，營運規模穩健擴張，且目前在手訂單已看到2026年第3季，接單能見度優於過往年度，預期整體營運有機會維持年增率雙位數成長態勢。



富強鑫表示，公司多年深耕汽配、半導體與運動用品市場，並展現穩定營運表現的成績，尤其在汽車零組件需求持續受電動化、車燈精密化與輕量化推動，帶動公司在汽車零配件產業資本支出的滲透率持續提高，目前全球前八大車燈供應鏈已有六家為公司客戶，凸顯富強鑫在多色射出成型機的市占優勢。儘管全球汽車市場在燃油車與電動車間仍持續震盪，但結構件、內飾件及車燈需求趨勢一致，是公司近年來訂單能見度持續堆高的關鍵因素，今年富強鑫也與中國知名電動車品牌車廠啟動新一波大型、超大型多色射出成型機的標案，可望進一步推升未來營運成長動能。



在半導體/ICT客戶方面，今年前3季的營收比重也自去年同期的18％提升至21％，業績絕對金額年增率達25％，是三大核心市場中成長最為明顯的，這也顯示半導體/ICT設備升級需求仍強，AI 伺服器供應鏈擴產亦帶來新一波成長紅利。



在運動產業領域上，面對全球減碳規章趨嚴，國際品牌對ESG生產要求已成主要客戶採購標準。富強鑫近年投入物理發泡技術研發，採用超臨界流體使氮氣與二氧化碳均勻導入材料，形成穩定微孔結構，鞋底具備輕量化（約60％~80%由空氣構成）、降低碳排、材料可回收與高耐用性等優勢。該技術目前已導入運動鞋產業，今年前3季已經完成20台物理發泡技術的射出成型設備出貨，亦是貢獻前3季公司來自運動產業銷售業績年增14％的主要原因。



富強鑫於今年參與德國杜塞爾多夫塑橡膠展，展出「智慧製造 × 永續實踐」完整方案，吸引全球約249家國際企業洽談合作的可能性，意向成交金額達500萬美元，現場成交率超越原先設定目標至102％，展會成效。



展望2026年，富強鑫表示，全球製造業正加速往「低碳生產、智慧化升級與供應鏈在地化」三大方向重組，使射出成型設備的需求不再只是汰舊換新，而是全面性的產線升級。以目前在手訂單來看，受惠汽車電動化推動大型多色成型設備擴產、AI 伺服器與半導體供應鏈持續擴建產能，加上物理發泡在鞋業、汽配與 ICT 領域逐步商業化，三大循環需求不僅將助力2026年整體營運有機會保持雙位數年增率正成長的態勢，亦於未來形成明確且可量化的成長周期。（自立電子報2025/11/20）