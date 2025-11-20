富強鑫營收挑戰新高 訂單能見度達明年Q3

▲富強鑫目前在手訂單已看到2026 年第三季，接單能見度優於過往年度，預期整體營運有機會維持年增率雙位數成長態勢。（圖／富強鑫提供）

[NOWnews今日新聞] 富強鑫在汽車零配件、半導體/ICT與運動用品三大核心市場同步擴大資本支出。富強鑫協理暨發言人張銀鶯表示，今年前10月營收已達40.7億元，今年營收有望創新高，目前訂單能見度已經到明年第三季；在多射機上富強鑫已經達到6色是亞洲第一，可減少業者製造組裝程序。另，在物理發泡上也已經取得先機。

富強鑫今參加線上法說會，深耕汽配、半導體與運動用品市場，整體接單動能改善，富強鑫第三季單季達13.58億元，累計前10月營收達40.7億元、年增 11.6％，接單能見度優於過往年度，預期整體營運有機會維持年增率雙位數成長態勢。中國占比最高雖然有雜音，但是穩定成長，而越南連續兩年大幅成長。

儘管全球汽車市場在燃油車與電動車間仍持續震盪，但結構件、內飾件及車燈需求趨勢一致，張銀鶯說，今年富強鑫也與中國知名電動車品牌車廠啟動新一波大型、超大型多色射出成型機的標案，可望進一步推升未來營運成長動能。

張銀鶯表示，汽車零組件需求持續受電動化、車燈精密化與輕量化推動，帶動公司在汽車零配件產業資本支出的滲透率持續提高，目前全球前八大車燈供應鏈已有六家為旗下客戶，多色射出成型機的市占優勢。

在半導體/ICT客戶方面，今年前三季的營收比重也自去年同期的18％提升至21％，業績絕對金額年增率達25％，是三大核心市場中成長最為明顯的，張銀鶯說，顯示半導體/ICT設備升級需求仍強，AI 伺服器供應鏈擴產亦帶來新一波成長紅利。

在運動產業領域上，面對全球減碳規章趨嚴，國際品牌對ESG生產要求已成主要客戶採購標準。富強鑫近年投入物理發泡技術研發，採用超臨界流體使氮氣與二氧化碳均勻導入材料，形成穩定微孔結構，鞋底具備輕量化（約60％~80%由空氣構成）、降低碳排、材料可回收與高耐用性等優勢，該技術目前已導入運動鞋產業。

張銀鶯指出，今年前三季已經完成20台物理發泡技術的射出成型設備出貨，亦是貢獻前三季公司來自運動產業銷售業績年增14％的主要原因。目前雖有競爭對手，但富強鑫已經領先同業，導入速度更快。

