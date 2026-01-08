富強鑫4Q營收、2025年營收雙創歷史新高

【記者柯安聰台北報導】富強鑫精密(6603)12月合併營收為5.54億元，較上月成長20.76％，較2024年12月成長22.49％；累計2025年第4季合併營收14.52億元，季增6.96％、年增19.32％；累計2025年全年合併營收50.83億元，較2024年的45.29億元成長12.22％。在全球製造業投資結構調整與設備更新需求轉型的環境下，富強鑫以穩健的高值化接單與跨產業布局，為2025年營運畫下紮實的句點，繳出12月、第4季、全年營收三創歷年同期新高的好成績。



富強鑫表示，12月營收主要受惠於汽配業、運動鞋、ICT、半導體等主要產業客戶對於公司旗下高階設備的需求大幅提振，包括：超大型多色機、全電式和超臨界物理發泡等核心產品，在年終歲末之際如期完工並交付驗收。特別是汽配產業客戶為因應輕量化與新能源車發展趨勢，拉貨力道最為強烈，加上台灣、越南、泰國等海外地區出貨顯著增長，在三大產業與多區域市場的齊步助力下，推升富強鑫2025年全年營收規模突破50億元大關、站上新里程碑。



根據國外研究機構Research Nester最新報告指出，2025年智慧製造市場規模超過3,299.3億美元，並將從2026年起以年複合增長率達14.8％的速度成長，預計到2035年將達到1.31兆美元，生產技術整合物聯網、人工智慧等技術，獲得即時生產洞察，進而縮短生產週期，成為市場規模放大的動能之一，創造富強鑫及相關供應鏈良好的業務拓展商機。富強鑫近期積極憑藉「iMF4.0智慧製造工廠系統」與「富強鑫數位轉型計畫」，應用機聯網（IoT）及雲端可視化技術，協助全球客戶達成穩定、可預測的生產模式，以在手訂單量來看，已有許多的設備是搭載富強鑫客製化AI軟體解決方案，凸顯富強鑫在製造業上領先的技術力與高度競爭力，有助搶攻更多智慧製造的市場占有率。



展望2026年，富強鑫維持審慎樂觀。富強鑫將持續深化全球服務體系，掌握汽配、ICT及運動精品等產業的技術變革機遇。執行長王俊賢表示，無論是大型多色機在車用零件的應用，或全電式設備在精密電子件的滲透，富強鑫都已做好準備。下一階段，公司將持續優化產品接單結構，以積極的研發投入與跨領域整合，擴大在高階設備與材料科技的影響力，目前在手訂單能見度已穩定延伸至2026年第3季，有望對整體毛利率與獲利表現帶來正面挹注。（自立電子報2026/1/8）