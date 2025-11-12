富強鑫Q3三率三升 稅後EPS 0.3元

財經中心/綜合報導

富強鑫精密工業(6603)第三季營運成果。富強鑫2025年第三季合併營收為13.58億元，季增8.5％、年增18.1％，營業利益為0.81億元，季增59.1％、年增128.2％，歸屬於母公司稅後淨利為0.5億元，稅後每股盈餘(EPS)0.3元，較第二季單季營運由負轉正，且年增率分別為103.5％、87.5％。2025年前三季合併營收為36.31億元，營業利益為1.34億元，歸屬於母公司稅後淨利為0.45億元，稅後每股盈餘(EPS)0.27元。

富強鑫表示，第三季按產品營收比重來看，分別為多色機64％、單色機31％，其中，多色機的營收比重明顯較第二季增加24個百分點、較去年同期增加32個百分點，不僅如此，富強鑫積極布局高端市場，推出新一代多色、單色的「全電動射出成型機」，第三季來自全電機的營收比重已明顯攀升至8％，全電機其以電動伺服馬達取代傳統油壓系統，不僅可精準控制射出速度與位置，還可達成零油汙、低噪音與高能源效率等特性，滿足半導體、醫療及精密電子零組件生產的高潔淨度與高精度需求，全電機在重視ESG與碳排減量的全球製造環境下，成為新世代綠色成型技術的重要象徵，在多色機、單色機與全電動射出成型三大產品線同步推進，展現公司「高值化＋智慧化」雙軌策略成果，亦創造富強鑫第三季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別26.83％、5.97％、3.97％，較今年第二季與去年同期皆呈三率三升的態勢。

為加速智慧製造轉型，富強鑫自主開發iMF4.0智慧製造系統，整合機台稼動監控、能耗分析、製程參數追蹤與異常警示功能。透過雲端平台，管理者可即時掌握產線狀態、進行能效診斷與生產分析，實現「可視化、生產透明化、決策即時化」的智慧工廠運作模式。iMF系統目前已導入全球多家ICT和家用精品等產業客戶產線，協助客戶提升產能利用率與能源管理效率，成為富強鑫差異化競爭的重要核心。

展望2025年第四季及2026年第一季，富強鑫維持審慎樂觀看法。富強鑫持續致力成為「智慧製造解決方案供應商」，隨著AI、電動車、醫療與消費性電子市場快速成長，對AI智慧製造與綠色永續需求持續攀升，公司正導入雲端監控與數據分析平台，協助客戶建立智慧成型產線，達到「預測維護、製程優化與能源透明化管理」的目標。不僅如此，公司持續以多色機、單色機與全電機三大產品主軸，結合高階自動化、輕量化與環保材料應用，以「多色整合、高效節能、智慧製造」為三大發展主軸，強化研發深度並擴展海外市佔，積極推動東南亞與歐洲市場布局。未來，公司將持續提升AI智慧運算於射出成行解決方案應用深度，打造跨產業的智慧成型解決方案生態系，鞏固「台灣射出成型設備領導品牌」的全球地位。