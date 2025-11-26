富得冒油？美油罐車搞錯地址 民宅地下室遭「狂灌暖氣油」淹慘

美國麻州一戶人家原計畫本週舉行感恩節聚會，卻因一場烏龍事故，導致家中地下室被誤灌近1千5百公升暖氣油，被迫緊急撤離。

綜合美媒報導，搞烏龍的供油公司「Fawcett Energy」，原應前往馬爾登（Malden）的林伍德街配送暖氣油，卻誤跑到同名街道、約16公里外的梅德福（Medford）住宅。該住宅雖仍保留輸油管，但屋主阮丹（Dan Nguyen）表示，油桶其實在5年前就已拆除。

阮丹表示，當時他的妻子和小舅子在家，「聞到家裡開始飄出怪味」，外出查看才發現送油員正在把油直接打進地下室。

梅德福消防局副局長戴維斯（Nicholas Davis）估計，近1千5百公升的暖氣油，滾滾流入地下室，「一般油箱快滿會發出哨音提醒司機停止，但這裡根本沒有油箱，所以沒有哨音。」

阮丹傻眼表示這起事故造成屋內瀰漫濃重油氣，導致房子已不適合居住，全家6口被迫撤離，並由紅十字會提供協助。他無奈地說，原本預計在家中招待20名親友大啖感恩節晚餐，只能取消，「我明天就得打電話取消了。」不過他仍表示，「人都會犯錯。有時候就是地址弄錯了。」

