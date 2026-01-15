富得流油！沙烏地阿拉伯挖到「242頓新金礦」 預計深層地區還有更多

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

沙烏地阿拉伯近年積極推動經濟轉型，除了原有的「黑金」石油外，沙烏地國家礦業公司（Ma'aden）12日正式宣布，在境內4個區域竟增加了總計高達780萬盎司（約242.6公噸）的黃金儲量，展現出沙國礦產資源的驚人潛力！

沙烏地國家礦業公司（Ma'aden）12日正式宣布，在境內4個區域竟增加了總計高達780萬盎司（約242.6公噸）的黃金儲量（示意圖／unsplash）

根據《印度時報》報導，沙烏地國家礦業公司表示，新增的黃金儲量分布在4個不同地點，涵蓋現有營運礦場及處於開發初期的場地。其中最受矚目的主礦區曼蘇拉馬薩拉（Mansura Masara），目前的礦石儲量高達1.16億噸，平均每噸礦石的含金量為2.8公克，而現今其黃金儲量較前一年大幅增加了300萬盎司（約93.3公噸），使得該礦區的總儲量達到1040萬盎司（約323.5公噸）。

除了主礦區外，在烏魯克 20/21（Uruq 20/21）與烏姆阿薩拉姆（Umm As Salam）地區，另發現了160萬盎司（約49.8公噸）的黃金；瓦地阿爾考（Wadi Al Jaw）地區則是首度確認擁有308萬盎司（約95.8公噸）的儲量。北部的阿爾魯朱姆（Ar Rujum）地區也發現了全新的金礦脈。

此外，在傑貝爾沙班（Jebel Shaaaban）和傑貝爾阿爾瓦基爾（Jebel Al Wakil）的初步鑽探中，除了黃金以外，也確認含有銅（Copper）與鎳（Nickel）等重要工業金屬。

沙烏地國家礦業公司執行長威爾茲（Bob Wilts）表示，「我們持續在沙烏地阿拉伯進行大規模黃金勘探和開發投資的原因就在這些成果」。沙烏地礦業公司表示，從目前的鑽探數據來看，曼蘇拉馬薩拉礦區的深層地帶預計還有更多礦產資源等待挖掘。為了進一步擴大儲量，整體的鑽探作業預計將持續進行到2026年，屆時有望為沙國帶來更龐大的礦產財富。

