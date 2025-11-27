富拓市場分析》「甜甜價」要沒了？ 日本CPI數據恐引爆日圓閃升潮

日本央行總裁植田和男多次強調，「若國內通膨持續高於 2%，將毫不猶豫進入升息周期，這次 日本的 CPI 數據，極可能成為壓垮日圓維持走弱的最後一根稻草。」 圖：翻攝自Bloomberg

[Newtalk新聞] 日本將於周五（28日）早上公布十月該國 CPI（Consumer Price Index，消費者物價指數），是今年壓軸的關鍵通膨數據。目前市場預估，核心 CPI 較去年同期成長 3.0%（前值 2.9%），只要公布結果明顯高於預期，市場對日本央行明年一月、甚至在今年 12 月升息的預期就會迅速升溫。

日本央行總裁植田和男多次強調，「若國內通膨持續高於 2%，將毫不猶豫進入升息周期，這次 CPI 極可能成為壓垮日圓維持走弱的最後一根稻草。」

目前影響日圓的三大利空的因素，正快速轉為利多而同時發酵：

一、美日利差快速縮減：聯準會轉「鴿」，12 月降息概率已從 30% 攀升至 80%，美債殖利率回跌；反觀日本因補充財政預算規模龐大（2025 年度支出增加 27% 至 17.7 兆日圓），通膨壓力上升，導致日債被拋售，40 年期債息更創下 3.75% 新高，利差優勢正迅速消失。

二、 日本官方干預訊號轉強：財務大臣片山皋月公開表示對日圓單邊劇烈貶值震驚且憂慮，強調干預匯市已列入選項。目前，一美元兌日圓仍在 156—157 區間，只要重回 160 以上，日本政府出手干預的可能性將大幅提高。

三、套利交易平倉風險升溫：過去一年全球最熱門的套利交易，就是借日圓買美股或比特幣。如今，利差縮減、政府干預可能性上升、加上升息預期三重夾擊，一旦日圓急升（市場稱之為「日圓閃升」），全球套利盤將被迫集中平倉。上周比特幣從 10.9 萬美元急速跌至8.3萬美元，全球持有最多比特幣投資的美股上市企業微策略（MSTR）從高位回跌逾 60%，就是市場提前為「日圓急彈」踩刹車的前兆。

日圓兌新台幣今（27）日早盤出現走升，暫報 0.2009 元。 圖：鉅亨網

根據過去經驗，日圓急升，往往伴隨極端波動與流動性枯竭。2022 年十月，日圓單日暴漲超過 700 點，那斯達克指數當日跌幅超過 4%。若本周五 CPI 數據超出預期，加上日本央行方面可能釋出口頭干預甚至進一步採取實質行動，美元兌日圓短線急挫 300—500 點並非不可能，其連鎖效應將衝擊全球風險性資產。

自本周至 12 月，投資者需留意三大重點。首先，對於正在做美日多單的投資者，必須嚴設止損；另外，可考慮歐元兌日圓、澳元兌日圓等有日圓在內的「交叉匯率」的機會，尤其是仍有降息預期的國家貨幣與日圓的匯率。最後，也必須留意加密貨幣與美股科技類股短期內仍有回檔風險，以及在美國感恩節假期時股市流動性偏低，可能為虛擬貨幣帶來額外的短期波動。

本周五日本 CPI 不再只是單純的數據公布，而是一場可能引爆全球利差交易平倉潮的導火線。日圓在 2026 年前突然轉強的概率，正以前所未見的速度攀升，提醒需提高警覺！

過去六年美元兌日圓周線圖走勢來看，美元兌日圓逼近 158—160 區間後的上行壓力將更大。 圖：FXTM 富拓分析

從周線圖來看，美元兌日圓逼近 158—160 區間後的上行（走貶）壓力將會更大，在日本通膨數據沒有明顯下修之下，美元兌日圓要突破 160，並穩守其上的可能性較低。從過去三年的走勢來看，雖然美元兌日圓持續上升，但 14 天 RSI（Relative Strength Index，相對強弱指標）呈現明顯背離，顯示上升動能正在減弱。需留意在 158—160 水準，若再次遇到阻力回跌的時候，可能會是短線較好把握的時間。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

