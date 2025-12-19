富拓市場分析》聖誕行情升溫 美股年終表現受矚 2026年潛在布局方向浮現

隨著聖誕假期的逼近，全球金融市場再度聚焦於「聖誕老人行情」（Santa Claus Rally），這一季節性現象往往為投資者帶來年終驚喜。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 隨著聖誕假期的逼近，全球金融市場再度聚焦於「聖誕老人行情」（Santa Claus Rally），這一季節性現象往往為投資者帶來年終驚喜。根據歷史統計，自 1950 年來，標普 500 指數在12月表現強勁，正報酬比率接近 80%，成為一年中最亮眼的月份之一。 尤其在 12 月最後一周及新一年最初兩個交易日，平均漲幅約 1.3%，使年終行情成為市場關注的焦點。

所謂「聖誕老人行情」，是指股市於年底至年初期間出現的季節性上漲現象。雖成因眾說紛紜，可能包括投資人的樂觀心理、稅務調整、機構資金流入及節慶帶動市場氣氛，但歷史走勢顯示過去數十年，標普 500 指數在此期間屢創佳績，讓投資組合在年終添上一抹亮色。

廣告 廣告

對個人和機構投資者而言，這不僅是短期機會，更是觀察市場風險的關鍵時刻。預測 2025 年聖誕行情潛在漲幅約 1～2%，受惠於通膨趨緩與聯準會（Fed）政策轉向的「金髮女孩」背景。

聯準會（Fed）上周宣布今年第三度降息。圖為現任聯準會主席鮑爾。 圖：翻攝自 X / @RadarHits

展望未來一周，圍繞「聖誕行情」的討論預計將持續升溫。市場需密切關注美國即將發布的經濟數據，包括延遲發布的 GDP 報告，作為評估聯準會後續政策方向的重要依據。

若數據顯示經濟動能仍具韌性，市場可能降低對降息的預期，進而壓抑股市漲幅；反之，若數據疲軟，則有利於支撐股市表現。從技術面來看，標普 500 指數的日線圖顯示，目前指數在 50 日簡單移動平均線（SMA）附近震盪，關鍵支撐落在 6,715 點及 100 日均線區域。若指數成功突破 50 日均線以上，可視為看漲的訊號。

那斯達克 100 指數近期出現技術性修正，但整體結構尚未轉弱，預計在聖誕節前後逐步回升。從歷史經驗來看，12 月指數上漲機率達 82%。 類股方面，市場值得留意特斯拉（Tesla），其股價在本月累積上漲 18%，並突破近期高點，收盤於約 483 美元。特斯拉相關產業，如機器人概念股也將大幅受惠。

美股特斯拉（TSLA）周線圖：近期逆市突破今年新高。 圖：FXTM富拓

此外，市場傳出 SpaceX 有意於 2026 年上市，估值達 8,000 億至 1.5 兆美元，目前，星鏈（Starlink）已生產逾 10,000 顆低軌衛星。中國則計劃到 2030 年前發射超過 15,000 顆低軌衛星，形成大型低軌衛星星座。美中的競爭不僅在科技方面，也延伸至太空領域，預估相關概念股將持續走強，優於今年高漲的半導體晶片股，成為接下來至 2026 年的熱門類股。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美國11月通膨放緩美股止跌! 美光飆漲逾10％、台積電ADR漲2.79%

大讚11月CPI好表現 哈塞特：Fed未來有很大降息空間