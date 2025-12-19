富時指數調整台股尾盤爆1300億元大量 玉山金、上海商銀成交量飆破7萬張

富時指數成分股調整今日盤後生效，ETF基金調整持股配置，最後一盤爆出1300億元大量。（圖：資料照）

台股今（19）日盤中一度大漲超過400點，尾盤漲勢收斂，終場收在27696.35點，漲227.82點。因富時指數成分股調整今日盤後生效，ETF基金調整持股配置，最後一盤爆出1300億元大量，成交值達5519億元。臺灣高股息指數納入玉山金(2884)為成分股，最後一盤也爆出7萬7667萬張大量，上海商銀(5876)雖被臺灣50指數刪除成分股，卻納入臺灣中型100指數成分股，最後一盤也是爆出7萬7231張大量而收高。

證交所與富時國際有限公司合編之臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數，以及臺灣高股息指數等成分股增刪變動將自22日起生效。

與臺灣50指數連動有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）；與臺灣高股息指數連動有元大高股息（0056）；與臺灣中型100指數連動有元大中型100（0051）；與臺灣科技指數連動有富邦科技（0052）；與臺灣發達指數連動富邦台灣發達（0058），上述ETF成分股增刪，引發今日尾盤股價波動。

0050、006208追蹤臺灣50指數增加4檔成分股分別貿聯-KY(3665)、致茂(2360)、健策(3653)、南亞科(2408)；刪除中租-KY(5871)、和碩(4938)、上海商銀(5876)、陽明(2609)等4檔。

0056所追蹤臺灣高股息指數則是納入3檔成分股納入玉山金(2884)、長榮航太(2645)、台灣大(3045)；刪除3檔成分股，分別東元(1504)、中租(5871)、臻鼎-KY(4958)。

0051追蹤臺灣中型100指數成分股納入7檔成分股，分別中租-KY( 5871)、禾榮科(7799)、和碩(4938)、上海商銀(5876)、創見(2451)、穎崴(6515)、陽明(2609)；刪除7檔成分股，分別貿聯-KY(3665)、致茂(2360)、遠雄(5522)、健策(3653)、愛山林(2540)、南亞科(2408)、佳世達(2352)。

0052所追蹤追蹤臺灣資訊科技指數新增二檔成分股分別創見(2451)、穎崴(6515)，刪除佳世達(2352)一檔；0058追蹤臺灣發達指數成分股則是新增禾榮科(7799)一檔成分股，並無刪除成分股。