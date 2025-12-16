富智康參展明年CES 秀車載電子及低軌衛星方案

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）美國消費性電子展（CES 2026）將於2026年1月6日起開展，鴻海旗下富智康（FIH）今天表示，將展示高效能運算（HPC）平台、車載資訊娛樂系統（IVI）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資通訊控制單元（TCU）等解決方案。

富智康透過新聞稿指出，現場也將展出自主設計的Ku與Ka頻段低軌衛星用戶終端（LEO User Terminal），平面式相控陣列天線系統可應用在海事、車用及航空等多元領域，協助布局6G通訊。

廣告 廣告

富智康表示，CES現場將展示特製示範車，參觀者可透過IVI介面操控車輛各項功能，體驗FIH車載電子解決方案應用。

富智康車載電子事業群副總經理郭文義表示，汽車產業逐步轉向以軟體為核心驅動創新，需要更強大的集中運算效能、軟體更新能力與資安韌性，因應產業轉型的挑戰。

富智康舉例指出，集中運算能力方案整合IVI與ADAS，同步支援座椅、車窗、燈源等車身控制，在優化電控（E/EA）架構，以區域控制單元（Zone Control Unit）功能，簡化傳統電子控制單元（ECU）過多的分散式架構。

富智康也將展示通過歐盟eCall認證並供應國際車廠的4G TCU，以及可支援無縫雲端整合、即時診斷及高速資料傳輸的5G TCU等。（編輯：張良知）1141216