富有愛心店擺竹筒 國道警察分隊響應

慈濟竹筒歲月，是上人創立慈濟功德會的起點，將每個微小善款、積沙成塔。這樣的理念，經過將近60年，持續落實，志工在各地推動募心募愛，國道三隊的警察們也響應，不只在國道三隊的大隊部，也在泰安，員林，中興三個分隊，擺放竹筒，讓警察一起付出愛心。

慈濟的竹筒歲月，是慈濟善的起源。志工在各地推廣愛心竹筒，連國道警察都響應參與。進場志工歡迎牽起這個好因緣的，是彰化的慈濟志工黃志清，他的公司就在第三公路警察大隊附近，就像好鄰居，彼此照顧。慈濟志工 黃志清：「我都一直在想說要讓他們植福，也要讓他們有布施的機會，可以讓隊上的這些同仁，每天出入平安。」

要負責國道的安全，對國道警來說，壓力很大，尤其遇上車禍事故，慈濟人總是第一時間出現。國道三泰安分隊分隊長 陳世浩：「常常有事故或者嚴重事故的時候，我們都會看到慈濟的師兄師姊出現，我們都覺得非常暖心，感恩感謝。」

慈濟志工 王芬蘭：「投一個祝福大家好運一直來，好不好 好，投第二個祝福大家平安發大財，好不好 好 。」

這是一個起點，從國道三大隊部彰化開始，希望未來能往北，往南串聯，國道警察一起募心募愛，點滴行善，匯聚善的力量。

