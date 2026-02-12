富有愛心店 晴天拚效率雨天搶人心

全台富有愛心店超過6萬6千家，這分小錢就能行大善的概念，透過各地志工，向在地店家推廣響應，今天來看新北、土城，他們推廣富有愛心店過程，經常遭到店家拒絕，但是他們總是能克服萬難，從在地商家、里長辦公室、宮廟只要能做愛心都不放過，不只是要跟晴天搶時間、雨天的行動也不停歇，因為下雨天，更能走入人心，成功機率也更高。

慈濟志工 洪張春霞：「大家約好了就要去，因為我們大家都很忙，你一看到下雨就不出門了，永遠也放不到。」

下雨天，不只是雨聲清晰，更多的是，聽見真誠的心聲。

「闆娘您好，我來開竹筒喔。」

富有愛心店家 江女士：「以前搬來台灣都是滿多那個，好心的人幫忙的，我現在能幫回去的時候，我可以能幫的就幫。」

能與富有愛心店，有良好互動，過程並不容易，這間越南美食店，過去是小攤車起家，因為沒有室內空間，深怕竹筒被偷，洪張春霞、歷經三次邀約，才讓老闆點頭答應。

富有愛心店家 江女士：「我怕(竹筒)不見了之後 ，我沒有做到好，就不要給放 現在我已經鐵門，可以拉開拉(攤車)進來了，我就好 給你們放。」

慈濟志工 洪張春霞：「沒有去你怎麼知道會被拒絕，你自己要想說 我有進去，就讓他有機會 我自己也有機會，他不放我們就換別家。」

對他們來說，每次上門，就是增加成功機會，有些緣分，來自災後的陪伴。

新北市土城區永富里長 黃思儀：「0403(花蓮地震)這個因緣，慈濟我打電話過去，他們就馬上來了，來了就給我們幫忙，我先生在慈濟他都做一些(環保)，環保的志工。」

慈濟志工 蔡束止：「我竹筒放在這邊的話，他們那個里民都是一直響應，有時候他們會去，打掃 做志工 錢也會投。」

凝聚地方里民力量，讓善的足跡，從新北、土城向外擴張。地方信仰中心，也加入行列。

「愛心惦在我們媽祖這邊，讓我們這邊的地方，都來做愛心好不好 感恩。」

信仰不同，但是對於行善這件事，心念是一致。

北辰宮主委 吳美秀：「因緣也是都結合在一起，所以我們北辰宮也很希望說，跟大愛這樣有機會，來散播這個因緣，這個好的緣分。」

有些機會，就在家隔壁，卻需要時間發酵，他們募愛心，除了要與晴天賽跑，更要戰勝雨天。

「老闆您好 給我們放一個竹筒，當愛心店 感恩喔。」

慈濟志工 洪張春霞：「(店家)他們都很驚訝，而且那個成功率也比較大，他說下這麼大的雨，有的人會說你們在拚業績的喔，我說沒有啦 哪有拚業績的，我是說下雨 客人比較少，才能跟我們聊天。」

用行動展現，只要有心、就無難事，如今全台富有愛心店、超過6萬6千家，就是最好證明。

