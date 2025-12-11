富比世全球百大最具權勢女性 高市早苗首進榜排第3

（中央社東京11日綜合外電報導）富比世（Forbes）雜誌今天公布2025年度「全球百大最具權勢女性」，首度進榜的日本首相高市早苗排第3名。富比世盛讚高市等人是「動盪時代不屈精神的象徵」。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，富比世今年把高市排在第3的原因是「領導一個國內生產毛額（GDP）4兆美元規模的國家，同時也是日本憲政史上第一位女首相」並認為在當前人工智慧（AI）技術革新、打造半導體等產業供應鏈日趨重要之際，高市身為日相「可能會左右東亞的勢力板塊，以及全球製造業的穩定性」。

而今年被「富比世雜誌」評選為前兩名的女性與去年相同，分別為歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）。第4與第5分別是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。

日本TBS電視台報導，關於高市被選為全球第3具影響力的女性，日本內閣官房長官木原稔今天在記者會被問及時指出，高市精通政策，「時常根據瞬息萬變的國際情勢，不斷蒐集與分析資訊以及學習。這一點讓人感到她非常強而有力」。

木原也提到，高市與日本維新會在協調合組執政聯盟時，高市仔細研讀維新會準備的龐大資料，維新會共同代表藤田文武對此表示「深受感動」。

富比世今天公布第22屆年度「全球百大最具權勢女性」（The World's 100 Most Powerful Women）排名，聚焦2025年形塑全球局勢的最具力量的女性領袖、創新者與變革推動者。榜單涵蓋來自25個國家地區的女性，北美佔50人是最多的地區。

2025年的排名根據資金、媒體、影響力與影響範圍等4大權力根基，以及商業、科技、金融、媒體與娛樂、政治與政策、慈善等6個領域綜合評估。上榜者所掌理的機構合計創造逾4.9兆美元營收、影響的國家涵蓋全球 國民生產毛額（GDP）一半以上。

榜單近半（44%）為擁有執行長（CEO）頭銜的女性，比例是近5年來最高；另有10位為創辦人，反映越來越多女性扮演打造、擴張與領導大型組織崛起的要角。此外，今年共有16位政治領袖入榜，包含8位現任國家領導人。

日相高市早苗（第3名）、女星兼塑身衣品牌SKIMS共同創辦人金卡戴珊（Kim Kardashian,第71名）、字節跳動（ByteDance）財務長高准（第47名）等都是首次進榜；35歲的流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift,第21名）則是榜內最年輕女性。

台灣出生的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰排名第10。

富比世女人（ForbesWomen）主總麥格拉斯（Maggie McGrath）說：「今日的權力不再侷限於任何單一領域或頭銜，今年榜單更是讓這點無庸置疑。像蘇姿丰這樣的科技先驅正在打造未來；從日本到墨西哥的政治領袖正在重塑全球秩序等。這提醒世人在2025年，影響力跨越國界、產業和平台，而女性正在各領域引領風騷。」

（編譯：楊惟敬、陳亦偉）1141211