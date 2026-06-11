富比世台灣十大富豪 日月光張虔生兄弟排第一

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日月光董事長張虔生和張洪本兄弟首度躍居台灣首富。

DbNull

美國富比世公布二０二六年全台前五十大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟首度躍居榜首，兩人財富增加了一四五億美元，達到二二四億美元。在AI帶動下，前50大富豪總資產較去年大增五六％，創三０八０億美元（約新台幣九．七兆元）新高。

排名第二的是國巨董事長陳泰銘，身家一八二億美元，第三名則是蔡明忠和蔡明興兄弟的一六七億美元，排名第四的是鴻海創辦人郭台銘，財富增加到一五五億美元，國泰金控蔡宏圖、蔡政達兄弟則以一五０億美元排名第五，台積電創辦人以九十四億美元排名第九。

廣告 廣告

台達電創辦人鄭崇華的財富比去年暴增五倍，達到一四五億美元，排名第七位，是過去一年來增加幅度最大的富豪，廣達董事長林百里以一四九億美元排名第六位，聯發科董事長蔡明介排名第八，身價一０九億美元，頂新集團魏應州、魏應交、魏應充和魏應行四兄弟以九十億美元排名第十，鴻勁精密董事長謝旼達也以七十一億美元的身家首度進榜，排名第十二位。

更多鏡週刊報導

51歲曾馨瑩曬練舞倩影！ 網友看傻：以為是16歲女兒

曾馨瑩拎「130萬愛馬仕」參加富三代婚禮！ 桃紅華服配香檳閃爆全場

51歲曾馨瑩打高球「露一腿」！ 揪關穎吃好料少女感藏不住